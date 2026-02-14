Après avoir ravagé Madagascar, le cyclone Gezani a fait quatre morts au Mozambique. Plusieurs milliers de foyers ont été privés d'électricité.

AFP Agence France-Presse

Après avoir semé la mort à Madagascar, où 43 personnes ont perdu la vie selon un nouveau bilan des autorités, le cyclone Gezani a causé au moins quatre décès au Mozambique, même en restant à 50 km de ses côtes, a annoncé samedi l'administration du pays d'Afrique australe.

Ses rafales, ayant soufflé jusqu'à 215 km/h d'après les services météorologiques mozambicains, ont fait des dégâts manifestes dans la grande ville la plus exposée du sud du pays, Inhambane. Comptant environ 100'000 habitants avec ses alentours, elle est située à environ 500 km de la capitale Maputo.

130'000 personnes privées d'électricité

L'hôtel Monte Carlo, servant d'abri à ceux du sud de la ville vivant dans des logements précaires, a partagé des photos à l'AFP montrant les tôles couvrant ses réserves dispersées. Des images diffusées sur les réseaux et géolocalisées depuis cette ville montrent des arbres et un poteau électrique renversés. Plus de 130'000 personnes étaient privées d'électricité samedi, d'après la société nationale d'approvisionnement.

A Madagascar, trois nouveaux décès ont été recensés samedi, selon le centre opérationnel de secours. L'estimation provisoire des dégâts causés par Gezani s'élève à plus de 142 millions de dollars, soit environ 120 millions d'euros, a indiqué le gouvernement malgache. Lors d'un point de presse, il a déclaré l'état de sinistre national.

Des images d'un photographe de l'AFP montraient samedi des quartiers encore largement inondés. Près de 22'000 habitations ont été détruites après le passage de l'oeil du cyclone mardi sur la deuxième ville du pays, Toamasina, où vivent près de 400'000 personnes. Ses rafales, qui ont balayé la cité portuaire jusqu'à 250 km/h, l'ont détruite à «près de 75%», d'après le dirigeant de l'île de l'océan Indien, le colonel Michaël Randrianirina.