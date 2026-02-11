Le bilan du cyclone à Madagascar grimpe à 38 victimes

Le cyclone Gezani a frappé mardi soir Toamasina, Madagascar, avec des rafales de 250km/h. Le bilan grimpe à 38 morts, 15 disparus et 33 blessés selon les autorités mercredi.

AFP Agence France-Presse

Au moins 38 personnes sont mortes à Madagascar lors du passage du cyclone Gezani ayant frappé de plein fouet mardi soir la deuxième ville du pays, Toamasina, ont annoncé mercredi les autorités malgaches dans un nouveau bilan à la hausse. Des dizaines de personnes ont été blessées.

Des rafales de 250 km/h ont ravagé ce port de près de 400'000 habitants, où 4 personnes sont aussi portées disparues et 36 blessées gravement, selon le bilan provisoire du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC).

Des vidéos partagées par la présidence montrent le nouvel homme fort du pays, le colonel Michaël Randrianirina, pataugeant dans les rues inondées de la cité portuaire. Il s'était rendu préventivement à Toamasina pour témoigner son soutien à la population, quatre mois après la prise de pouvoir des militaires.

Sur les images, cette ville verdoyante, également appelée Tamatave – son ancien nom sous la colonisation française –, apparaît défigurée. Ses rues sont jonchées de centaines d'arbres arrachés par les vents les plus violents du cyclone, dont l'oeil a directement touché la ville.

«C'est le chaos total»

Une vidéo aérienne partagée par le BNGRC montre des toits de tôle éventrés à perte de vue et les palmiers de l'avenue de l'Indépendance renversés comme de simples allumettes. «C'est le chaos total, 90% des toits des maisons se sont envolés, tout ou en partie», décrit à l'AFP un responsable régional de l'ONG Action contre la Faim, Rija Randrianarisoa. «Les routes sont totalement inaccessibles, du fait des arbres au sol, des tôles. Les voitures ne peuvent pas circuler.»

Le Centre météorologique régional spécialisé cyclones (CMRS) de l'île française de La Réunion a évoqué dans son bulletin «l'un des impacts directs les plus intenses de l'ère satellitaire sur le secteur de Tamatave, rivalisant probablement avec Geralda».

En février 1994, ce cyclone avait fait au moins 200 morts et 500'000 sinistrés. Si les liaisons commerciales avec l'aéroport de Toamasina sont suspendues, sa direction a indiqué à l'AFP que les vols humanitaires et militaires étaient autorisés. Quinze membres de la protection civile des armées ont été dépêchés pour aider aux opérations de sauvetage, ont annoncé les autorités.

La dépression s'est nettement affaiblie en touchant terre mais continue de traverser l'île d'est en ouest. Même rétrogradée au stade de tempête tropicale, elle engendre des risques d'inondations. Gezani devrait regagner en intensité en rejoignant le canal du Mozambique et retrouver alors le stade de cyclone, d'après les prévisions du CMRS. Il pourrait frapper à partir de vendredi soir le sud de ce pays d'Afrique australe déjà sinistré par d'impressionnantes inondations depuis le début de l'année.