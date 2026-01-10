La tempête Goretti a provoqué d'importantes chutes de neige en montagne et des vents violents en Suisse romande. Le risque d'avalanches est actuellement fort dans une bonne partie du massif alpin.

De la neige en plaine et un fort risque d'avalanches en montagne

Georg Nopper

Les restes de la tempête Goretti ont atteint le versant nord des Alpes. Les services météorologiques mettent en garde contre une combinaison dangereuse de rafales de vent et de fortes chutes de neige en montagne ce samedi.

Jeudi, le météorologue Michael Eichmann a qualifié la tempête Goretti de «bombe cyclonique». Selon MeteoNews, des vents violents ont soufflé sur le Jura occidental, les régions des Diablerets et d’Aletsch, ainsi que sur le massif de l’Alpstein jusqu’à venredi à la mi-journée. Selon un relevé de l'agence, les rafales les plus importantes ont été mesurées sur le Bantiger dans le canton de Berne (135 km/h), sur le Säntis à Saint-Gall (133 km/h) et aux Diablerets dans le canton de Vaud (129 km/h).

D’importantes chutes de neige en montagne

Samedi, les vents ont pivotés au nord-ouest, provoquant une baisse de la limite de la neige. En Suisse romande et en Valais, elle se situe entre 500 et 600 mètres environ, voire plus bas dans certaines régions du nord et de l’est de la Suisse.

En montagne, d’importantes chutes de neige, pouvant atteindre un mètre, sont prévues dans certaines zones d'ici à dimanche matin. Cet afflux d'air polair et instable engendre une situation de barrage contre le nord des Alpes. En s’élevant, ces masses d’air se refroidissent et se condensent, entraînant de fortes précipitations. Face à ce phénomène, le risque d’avalanches atteint un niveau fort (4 sur 5) sur une grande partie du massif alpin.

La Confédération a émis un avertissement pour les régions suivantes:

Oberland bernois oriental

Oberland bernois occidental

Nord du Valais

Chablais

Alpes valaisannes du Sud

Vallées de Viège

Goms

Le bulletin quotidien d’avalanches de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) fournit de plus amples informations sur la situation avalancheuse. En raison des vents violents.

Un surfeur au milieu de la houle

En outre, ces chutes de neige risquent de provoquer des perturbations du trafic routier et ferroviaire. L’Office fédéral de météorologie recommande aux automobilistes circulant dans les zones concernées de vérifier l’état du trafic avant de prendre la route et de suivre les consignes des services de déneigement. Il est conseillé de contrôler que son véhicule est adapté à la conduite hivernale.

A Stäfa, près de Zurich, un surfeur a néanmoins profité des intempéries pour faire une sortie sur le lac de Zurich, comme l’a constaté vendredi une journaliste de Blick. Malgré l’alerte météo et les feux d’avertissement clignotants, il était possible d’apercevoir un wingsurfer sur l’eau.



