Des grosses intempéries se sont abattues sur l'Europe

Des tempêtes violentes frappent l'Europe: Goretti provoque des rafales jusqu'à 200 km/h en France et 160 km/h au Royaume-Uni, laissant des milliers de foyers sans électricité.

ATS Agence télégraphique suisse

Tempête Goretti au Royaume-Uni et en France, tempête de neige Elli en Allemagne: une partie de l'Europe où sévit une vague de froid a affronté ce vendredi de nouvelles intempéries, qui s'accompagnent de coupures d'électricité et transports perturbés.

En France, après des vents violents dépassant parfois 200 km/h sur le littoral de Normandie, dans le nord-ouest, Météo-France a confirmé le retour au calme, en rétrogradant en vigilance jaune la quasi-totalité du pays. Quelque 176'000 foyers restaient privés d'électricité à 18h00. L'énergéticien EDF a annoncé l'arrêt de deux réacteurs nucléaires de sa centrale de Flamanville (nord-ouest) après leur déconnexion du réseau électrique en raison de la tempête.

La majorité des interventions des secours ont porté sur des chutes d'arbres et de lignes électriques et des toitures arrachées. Deux blessés graves ont été signalés dans le nord.

Le port de Dieppe en Normandie (nord-ouest) a été fermé en raison de la montée des eaux sous l'effet de la tempête, qui a également provoqué des «inondations importantes» sur le littoral, à Etretat et Fécamp, selon les autorités. Dans cette région la plus touchée, la circulation a commencé à reprendre sur une grande partie des lignes ferroviaires dans l'après-midi.

Vents de 160 km/h au Royaume-Uni

La tempête Goretti, accompagnée de fortes chutes de neige, a aussi balayé le Royaume-Uni. Des rafales frôlant les 160 km/h ont frappé le sud-ouest de l'Angleterre et le pays de Galles dans la nuit, abattant des arbres et perturbant les déplacements.

Quelque 50'000 foyers étaient toujours privés d'électricité dans l'après-midi, selon le fournisseur d'énergie National Grid, dont plus de 40'000 dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Après une alerte rouge aux vents violents jeudi pour les îles Scilly et une grande partie des Cornouailles (sud-ouest), la majeure partie du pays était passée en alerte jaune vendredi, avec de fortes chutes de neige, du verglas et de la pluie attendus en Ecosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord et dans le nord de l'Angleterre. Cependant, selon le Met Office, l'impact de ces conditions météorologiques ne devrait pas être particulièrement grave.

Plus de 250 écoles restent fermées en Ecosse. La circulation des trains, totalement suspendue dans le nord-ouest et le sud-ouest de l'Angleterre, commençait à reprendre dans l'après-midi. Londres a échappé au pire de la tempête: une cinquantaine de vols ont toutefois été annulés à Heathrow, son principal aéroport.

Jusqu'à -20°C en Allemagne

A la mi-journée, l'Allemagne était fortement perturbée par les conditions météorologiques, notamment dans le nord, autour de Brême et de Hambourg, où les écoles ont fermé.»Aucun train longue distance ne circule dans cette région jusqu'à nouvel ordre», a déclaré la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn dans un communiqué.

Le trafic longue distance dans le nord de l'Allemagne ne reprendra «progressivement» que samedi, a annoncé le groupe public. Samedi, «il faudra encore s'attendre à des restrictions et à des annulations de trains dans tout le pays», a ajouté la Deutsche Bahn.

L'aéroport d'Hambourg a annoncé des annulations et retards de vols tout au long de la journée. A Brême, l'ensemble des lignes de bus et certaines lignes de tramway sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Les médias allemands font état de nombreux accidents de la circulation dans tout le pays. Un accident en Bavière a fait deux morts et un blessé léger vendredi, selon la police de Dingolfing.

Dans un autre accident dans le nord de la Bavière, un homme de 52 ans a perdu la vie lorsque sa voiture a percuté un arbre. Plusieurs axes routiers sont paralysés, notamment dans la région de Francfort-sur-le-Main (centre).

Dans le sud-ouest et sur les côtes de la mer du Nord, le service météorologique national (DWD) prévoyait vendredi après-midi de fortes rafales de vent, pouvant atteindre la force d'un «ouragan» en altitude.

Après 5 à 10 cm d'ici la fin de journée, et localement jusqu'à 15 cm, le DWD prévoit une atténuation des chutes de neige dans la nuit de samedi à dimanche. Les minimales devraient chuter ce week-end à -10°C, voire jusqu'à -20°C localement, selon le DWD. Le premier constructeur automobile du continent, Volkswagen, a fermé son site d'Emden (nord-ouest), où travaillent 8000 ouvriers.

Froid polaire en Hongrie

L'Ukraine devait faire face vendredi au cumul de la vague de froid et des conséquences de frappes russes qui ont notamment privé de chauffage la moitié des immeubles résidentiels de Kiev, la capitale, par des températures oscillant entre -7 et -12°C.

En Russie, de fortes chutes de neige s'abattaient vendredi matin sur Moscou. Plus de 300 vols ont été retardés ou annulés dans quatre aéroports de la région de Moscou en raison de la neige abondante, a indiqué l'agence RIA Novosti.

Dans les Balkans, qui ont connu de fortes chutes de neige et des pluies torrentielles en début de semaine, faisant au moins deux morts, les eaux de crue commençaient à se retirer vendredi.

Mais des alertes pour verglas et chutes de neige restent en vigueur dans la majeure partie de la région, y compris en Serbie, où certaines parties de l'ouest sont privées d'électricité depuis plusieurs jours après une tempête de neige.

En Hongrie, d'importantes perturbations ferroviaires se poursuivaient pour le cinquième jour consécutif. Une station météo du nord a enregistré une température de -32,7°C dans un gouffre montagneux dans la nuit. Et en République tchèque, le gestionnaire du réseau électrique CEPS a indiqué avoir enregistré jeudi sa plus forte consommation en cinq ans à cause du froid.