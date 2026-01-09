La tempête de neige Goretti frappe durement la Grande-Bretagne, avec des alertes aux avalanches au Pays de Galles et en Ecosse. En Suisse, des rafales de vent pouvant atteindre 118 km/h sont également attendues.

Mattia Jutzeler et Dimitri Faravel

De fortes chutes de neige à la suite de la tempête Goretti paralysent actuellement la Grande-Bretagne. En Ecosse et au Pays de Galles notamment, les masses de neige prennent des proportions particulièrement dangereuses. Une alerte aux avalanches a été lancée jeudi pour le Snowdon, le plus haut sommet du Pays de Galles, qui culmine à plus de 1000 mètres.

C'est un lieu de randonnée très apprécié des touristes. Ces derniers jours, de nombreuses personnes sont venues dans la région pour profiter des conditions hivernales, rapporte le quotidien «Daily Mirror».

Dans les Highlands écossais aussi, des alertes aux avalanches sont déjà en vigueur dans plusieurs régions. «Dans certains cas, des coulées importantes, voire très importantes, sont possibles», a déclaré au «Daily Mirror» un porte-parole du service de gestion des avalanches.

Des villages écossais isolés

En Ecosse, certains villages se retrouvent aujourd'hui isolés du monde extérieur en raison des masses de neige, rapporte de son côté le «Daily Mail». Ainsi, les quelque 2700 habitants du village d'Insch, dans le nord du pays, ont été bloqués chez eux pendant plusieurs jours. Certains habitants ont décrit la situation au quotidien britannique comme «le pire hiver depuis 25 ans.»

Certains villages du nord de l'Angleterre se préparent désormais à des circonstances similaires. Dans la nuit de jeudi à vendredi, environ 30 centimètres de neige sont tombés. En Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, on enregistre actuellement des rafales de vent allant jusqu'à 160 km/h. Le gouvernement britannique a émis une alerte météo d'urgence par SMS à un demi-million de téléphones portables.

De fortes rafales de vent en Suisse

En Suisse, la tempête se fera principalement ressentir par de fortes rafales de vent. «Ce vendredi matin, notre pays se trouve directement dans la zone balayée par la bombe cyclonique», explique le météorologue Michael Eichmann de Meteonews.

Le puissant système orageux atteindra rapidement le Plateau, où des rafales de 60 à 80km/h sont attendues. En altitude, dans les zones montagneuses les plus exposées, Goretti pourrait même prendre des allures d'ouragan. «Sur des sommets comme le mont Pilatus ou le Säntis, des rafales d'une grande force sont prévues, avec des vents dépassant les 118 km/h», explique le météorologue.

Ce samedi, les précipitations devraient se renforcer à nouveau, pouvant déposer jusqu'à 10cm de neige sur le Plateau, principalement dans le nord du pays. La journée de dimanche s'annonce cependant plus sèche, avec l’apparition progressive d'éclaircies. En début de semaine prochaine, un front chaud fera son retour, apportant des précipitations plus modérées et une remontée de la limite pluie-neige de la plaine vers 1200 à 1500m.

Les premiers effets de la tempête étaient déjà perceptibles ce jeudi. La compagnie Swiss, par exemple, a dû annuler 21 vols en raison des conditions météorologiques actuelles.