La Suisse a connu une nuit glaciale et le gel persiste partout, même en plaine. Après le brouillard matinal, la neige fera son retour dès ce soir sur l’ensemble du pays.

Préparez vous, la neige s’invite dans toutes les régions de Suisse dès ce soir

Marc Strüby et Janine Enderli

La Suisse a de nouveau connu une nouvelle nuit glaciale ce mercredi. La Brévine, dans le canton de Neuchâtel, conserve son titre de reine de l'hiver, avec des températures avoisinant les -25 degrés. Mais le reste de la Suisse a également grelotté, bien que le soleil a fini par percer et s'imposer dans de nombreuses régions.

Mais cela ne va pas durer longtemps. Durant la nuit, le temps se fera bien plus hivernal: des chutes de neige sont attendues dans toute la Suisse. A partir de 2000 mètres, les températures passent d'un froid glacial de -14 degrés le matin à environ -9 degrés en soirée. Le gel sera permanent.

Une tempête en approche

Ces prochains jours, la Suisse va faire face à une situation dynamique, avec une succession de plusieurs perturbations. Ces conditions sont dues à la tempête «Goretti», qui se déplace dans un puissant courant zonal du proche Atlantique au nord de l’Allemagne d’ici à vendredi soir, prévient MétéoSuisse sur son blog. Conséquences: un fort coup de vent sur les côtes de la Manche en France.

En Suisse, un front chaud associé à cette dépression va aborder le pays jeudi matin, engendrant des chutes de neige persistantes et abondantes du Bas-Valais à l’Oberland bernois. Dans un premier temps, les flocons tomberont à basse altitude avant que la limite pluie-neige ne remonte vers 1200m à 1500m durant la journée. En raison de la présence de lacs d’air froid sur le Plateau, de la pluie verglaçante pourrait faire son apparition par endroits au nord des Alpes. En Valais central, la neige devrait persister jusque dans le fond des vallées plus longtemps.

Vendredi matin, c’est le front froid associé à «Goretti» qui atteindra la Suisse. De l’air plus froid attend le pays, ce qui fera baisser à nouveau la limite de la neige jusqu’à basse altitude d’ici à la fin de la journée, indique l’agence météo. Les précipitations se poursuivront jusqu’en deuxième partie de nuit entre vendredi et samedi.

Jusqu’à 1m de neige est attendu à plus de 1500m au nord des Alpes. En Valais, dans la vallée du Rhône, entre 10 et 20 cm pourraient tomber jusqu’en plaine. Face à cette situation, les autorités ont placé plusieurs régions en état d’alerte pour de fortes chutes de neige.