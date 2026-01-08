Une vague de froid d'une rare intensité frappe l’Italie, avec des températures allant jusqu'à -23 degrés. A Sienne, en Toscane, la neige à forcé les écoles à rester fermées. L'or blanc paralyse également la Sardaigne, où de grosses tempêtes sévissent.

Une neige d'une rare intensité et un froid record mettent la Toscane à l'arrêt

Janine Enderli, avec ATS

L'Italie est frappée de plein fouet par la vague de froid qui s'abat actuellement sur l'Europe. Des températures records et des chutes de neige d'une rare intensité ont notamme été signalées le long des Alpes occidentales. La Toscane n'a pas non plus été épargnée. La ville de Sienne s'est ainsi réveillée jeudi sous une quantité impressionnante de neige, forçant la municipalité à fermer toutes les écoles, ainsi que les centres pour personnes âgées et handicapées.

En Vénétie, des températures glaciales ont été relevées, avec un record de -23,1 sur le plateau d'Asiago. Des valeurs similaires ont été enregistrées dans le Tyrol du Sud, avec un pic à - 19 degrés dans le village de Sesto. A Bolzano, le mercure ne dépassait pas les –8 degrés au début de la journée.

La situation était tout aussi tendue en Emiliie-Romagne et dans la région côtière des Marches, où les pompiers ont eu fort à faire jeudi. Environ 950 interventions ont été recensées, principalement en raison d’arbres arrachés, de routes bloquées et de véhicules immobilisés. Les provinces de Forlì-Cesena, Rimini, Ravenne et Pesaro-Urbino ont été parmi les plus touchées.

De la neige jusqu'en Sardaigne

Des chutes de neige ont également été observées dans le sud du pays, notamment dans la région adriatique des Pouilles. Dans de nombreuses communes, les écoles sont restées fermées et certains lieux publics, notamment des cimetières et des parcs, ont été temporairement interdits d’accès.

Même la célèbre île de Sardaigne n’a pas été épargnée. Dans la province de Nuoro, neige, pluie et vents violents ont entraîné de nombreuses interventions des secours. Des arbres sont tombés sur les routes, tandis que des lignes électriques et des poteaux téléphoniques ont dû être sécurisés. Des chutes de neige ont aussi été signalées en zone montagneuse.

Pour les prochains jours, les météorologues annoncent une nouvelle dégradation. De forts vents de sud-ouest et d’ouest devraient acheminer des masses d’air humides et instables vers l’Italie. De la pluie et de la neige sont attendues jusqu'en basses altitudes.