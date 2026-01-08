La tempête Goretti s'abat sur le Royaume-Uni ce jeudi avec des vents jusqu'à 110 km/h et 30 cm de neige attendus. En France, des rafales à 160 km/h menacent le nord-ouest, perturbant le trafic ferroviaire.

Le Royaume-Uni et la France se préparent au passage d'une tempête

ATS Agence télégraphique suisse

Une bonne partie du Royaume-Uni et le nord-ouest de la France se préparent jeudi au passage d'une tempête. Les services météorologiques annoncent des vents très violents et des chutes de neige.

Avant de frapper les côtes françaises, la tempête Goretti va traverser jeudi le Royaume-Uni, où l'agence britannique de météorologie, le Met Office, a émis des alertes pour plusieurs régions. Des chutes de neige importantes sont attendues.

Jusqu'à 30 cm de neige attendus

Le chef des prévisions au Met Office, Neil Armstrong a prévenu que Goretti présentait des «risques multiples». Des vents forts devraient toucher les régions du sud-ouest jeudi après-midi et en soirée, avec des rafales de 95 à 110 km/h sur les côtes exposées, a indiqué le Met Office.

Jusqu'à 30 centimètres de neige pourraient tomber sur les Midlands. Des chutes de neige importantes pourraient également intervenir dans le sud du pays.

Trafic ferroviaire perturbé

Dans le nord-ouest de la France, des rafales pouvant atteindre jusqu'à 160 km/h sont notamment attendues dans le département de la Manche (nord), où une alerte météo du niveau le plus élevé a été diffusée. Des alertes météo ont également été émises dans une trentaine de départements du pays.

«Mettez-vous à l'abri et n'utilisez pas votre véhicule», a prévenu sur son compte X la préfecture de la Manche, qui incite aussi la population à prévoir des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable. Le trafic ferroviaire sera perturbé dans trois régions du nord-ouest.