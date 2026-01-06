La Suisse se prépare à une semaine de neige et de vent intense, potentiellement bénéfique pour les stations de basse et moyenne montagne. Jusqu'à un mètre d'or blanc est attendu aux Dents du Midi dès mercredi, et des grosses rafales vendredi matin, selon MeteoNews.

La neige arrive enfin en montagne… et la pluie en plaine

Léo Michoud Journaliste Blick

La montagne quasi verte en dehors des pistes faites de neige artificielle, c’est peut-être fini! Au-delà de 2000 m d’altitude, les cumuls d’or blanc devraient atteindre 50 à 80 centimètres à la fin de cette semaine, selon Vincent Devantay, météorologue chez MeteoNews. Localement, cela pourrait même atteindre un mètre dans la région des Dents du Midi – qui constitue le premier barrage montagneux depuis l’océan Atlantique.

Les températures resteront très froides – entre -6 et -12 °C – jusqu'à jeudi matin. Depuis quelques jours, elles sont très négatives partout en Suisse. A 1000 m, le bilan neigeux devrait rester dans le positif (20-40 cm), même si quelques pluies entrecouperont les chutes de neige.

Neige et vent jusqu’en plaine

Une première faible perturbation, avec son lot de précipitations, est attendue pour mercredi soir. Mais c’est ce jeudi que l’or blanc devrait arriver partout. «Cela risque de tenir au sol et de poser quelques problèmes de circulation, prévient Vincent Devantay. On attend des chutes de neige jusqu’en plaine le matin et l’après-midi, avant qu’en fin de journée, la limite remonte autour de 1500 mètres.»

En Valais, les températures pourraient rester négatives jusqu’au plus bas de la Vallée du Rhône. «On pourrait avoir 15-20 centimètres de neige jusque dans le Valais central, avant le coude de Martigny», évalue le météorologue. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le vent devrait se renforcer. Vincent Devantay envisage «des rafales tempétueuses de 70 à 100 km/h en plaine». Ce «gros coup de vent», qui atteindra son pic vendredi matin, «risque d’être un phénomène intense».

Toute cette semaine, la limite pluie-neige va «faire le yoyo». Elle se situera entre 1300 et 1500 m jeudi soir, puis autour de 1000 m vendredi matin, avant une nouvelle baisse dans la nuit de vendredi à samedi, de nouveaux flocons possibles partout samedi et une accalmie temporaire dimanche. «Ce temps perturbé devrait perdurer jusqu’en début de semaine prochaine», envisage le prévisionniste de MeteoNews.

La faute à l’anticyclone

Le coupable du phénomène attendu cette semaine? L’anticyclone des Açores. En remontant jusque vers l’Islande, il créait jusque-là un courant d’air continental froid et sec venu du nord-est. «Cette semaine, l’anticyclone reprend la direction du sud et permet à un courant d’ouest, plus humide, de se frayer un chemin jusqu’à la Suisse», analyse Vincent Devantay.

Reste à savoir si les quantités de neige vont suffire à l’ouverture de toutes les stations de basse et de moyenne altitude. La hausse attendue des températures devrait toutefois empêcher des lacs comme celui de Joux de geler. Le grand froid devrait faire sa disparition un peu plus tard.

Pour l’instant, il reste très marqué, en particulier dans les lacs d’air froid. Dans ces cuvettes, par exemple à la Brévine (NE), l’air froid s’accumule et stagne. Bas sur l’horizon, le soleil ne suffit pas à réchauffer les températures.