DE
FR

Spectacle à Obersaxen (GR)
Le froid glacial provoque un phénomène rare dans le ciel

De mystérieux rayons lumineux au-dessus de communes suisses se révèlent être un phénomène naturel rare. Le froid extrême et les cristaux de glace ont formé ces fameuses colonnes de lumière.
Publié: il y a 23 minutes
1/4
Si les conditions sont bonnes, voici à quoi ce phénomène ressemble. La photo d'un lecteur montre les colonnes de lumière à Obersaxen (GR).
Photo: Lecteur
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler

Des projecteurs pointés vers le ciel? Des extraterrestres se téléportant sur Terre comme dans Star Trek? Un test de laser de l'armée? Rien de tout cela.

Un lecteur de Blick a immortalisé une scène inhabituelle dans la nuit de lundi à mardi à Obersaxen, dans les Grisons. Sur la photo apparaît un phénomène optique rare: les colonnes de lumière. Pour que ces faisceaux lumineux se forment, trois conditions bien précises doivent être réunies: une température très basse, idéalement bien en dessous de -10 °C, un air quasiment immobile et une humidité suffisante.

Comment naissent les colonnes lumineuses

Mardi matin, les températures à Obersaxen étaient encore largement négatives. A 8 heures, le thermomètre affichait –14 °C. Durant la nuit, les deux autres conditions semblaient également réunies, permettant l'apparition de ce spectacle lumineux peu commun.

A lire aussi
La nuit dernière a été la plus froide de tout l'hiver
Un air polaire
La nuit dernière a été la plus froide de tout l'hiver
Une vague de froid s'abat sur la Suisse, neige et tempêtes attendues
Jusqu'à moins 35 degrés!
Une vague de froid s'abat sur la Suisse, neige et tempêtes attendues

Mais comment ces colonnes se forment-elles exactement? Les sources lumineuses proches du sol, comme les lampadaires, se réfléchissent sur la face inférieure de minuscules cristaux de glace en suspension dans l'air, orientés horizontalement. Cette réflexion crée les colonnes lumineuses verticales caractéristiques. Plus la couche de cristaux de glace est dense et épaisse, plus la colonne apparaît intense et bien définie.

La «poussière de diamant» visible en plein jour

Ce phénomène, également appelé «poussière de diamant» ou «neige polaire», se produit le plus souvent par ciel clair ou très peu nuageux. Il s'agit de cristaux de glace extrêmement fins, formés lorsque la vapeur d'eau passe directement de l'état gazeux à l'état solide.

Il est aussi possible d'observer ce phénomène en journée. Sous les rayons du soleil, les cristaux de glace scintillent alors fortement. En revanche, sans source lumineuse artificielle, aucune colonne de lumière marquée n'est visible.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus