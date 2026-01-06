De mystérieux rayons lumineux au-dessus de communes suisses se révèlent être un phénomène naturel rare. Le froid extrême et les cristaux de glace ont formé ces fameuses colonnes de lumière.

Le froid glacial provoque un phénomène rare dans le ciel

Marian Nadler

Des projecteurs pointés vers le ciel? Des extraterrestres se téléportant sur Terre comme dans Star Trek? Un test de laser de l'armée? Rien de tout cela.

Un lecteur de Blick a immortalisé une scène inhabituelle dans la nuit de lundi à mardi à Obersaxen, dans les Grisons. Sur la photo apparaît un phénomène optique rare: les colonnes de lumière. Pour que ces faisceaux lumineux se forment, trois conditions bien précises doivent être réunies: une température très basse, idéalement bien en dessous de -10 °C, un air quasiment immobile et une humidité suffisante.

Comment naissent les colonnes lumineuses

Mardi matin, les températures à Obersaxen étaient encore largement négatives. A 8 heures, le thermomètre affichait –14 °C. Durant la nuit, les deux autres conditions semblaient également réunies, permettant l'apparition de ce spectacle lumineux peu commun.

Mais comment ces colonnes se forment-elles exactement? Les sources lumineuses proches du sol, comme les lampadaires, se réfléchissent sur la face inférieure de minuscules cristaux de glace en suspension dans l'air, orientés horizontalement. Cette réflexion crée les colonnes lumineuses verticales caractéristiques. Plus la couche de cristaux de glace est dense et épaisse, plus la colonne apparaît intense et bien définie.

La «poussière de diamant» visible en plein jour

Ce phénomène, également appelé «poussière de diamant» ou «neige polaire», se produit le plus souvent par ciel clair ou très peu nuageux. Il s'agit de cristaux de glace extrêmement fins, formés lorsque la vapeur d'eau passe directement de l'état gazeux à l'état solide.

Il est aussi possible d'observer ce phénomène en journée. Sous les rayons du soleil, les cristaux de glace scintillent alors fortement. En revanche, sans source lumineuse artificielle, aucune colonne de lumière marquée n'est visible.