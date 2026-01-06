DE
Un air polaire
La nuit dernière a été la plus froide de tout l'hiver

La Suisse a connu sa nuit la plus froide de l'hiver de lundi à mardi. Avec un ciel dégagé et de l'air polaire, les températures ont chuté jusqu'à -23°C à La Brévine (NE).
Um homme déneige le parking de sa maison le samedi 3 janvier 2026 à Uetendorf. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
La nuit de lundi à mardi a été globalement la plus froide de l'hiver en Suisse. Le service météorologique Meteonews l'explique sur le réseau social X par un ciel généralement dégagé et l'arrivée d'air polaire.

Il a fait en moyenne sur le Plateau -10 degrés, selon Meteonews. La Brévine (NE), surnommée la «Sibérie suisse», n'a toutefois pas atteint les -30,3 degrés constatés la veille, record de l'hiver. A 08h00 mardi, il y faisait -23 degrés, selon Meteonews. Non loin, au Locle, dans le Jura neuchâtelois, le mercure est descendu à -18,3.

Des températures négatives sont attendues tout au long de la journée. Au sud des Alpes cependant, les températures resteront positives. Grâce au foehn elles atteindront 6 degrés, selon Meteonews.

