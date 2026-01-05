DE
«La Sibérie de la Suisse»
La Brévine enregistre sa température la plus froide de l'hiver

La Brévine (NE) a enregistré sa température la plus froide de l'hiver ce lundi matin. Le thermomètre indiquant -30,3 degrés, cette marque reste loin du record datant du 12 janvier 1987.
Publié: il y a 48 minutes
La Brévine (NE) est souvent surnommée «la Sibérie de la Suisse».
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

La température a affiché -30,3 degrés à La Brévine (NE) à 6h lundi, selon le site de Météosuisse. La «Sibérie de la Suisse» a connu sa nuit la plus froide de la saison, même si le thermomètre était déjà descendu à -26,3 degrés le 23 novembre.

La station de mesure de la Brévine se situe à 1042 mètres d’altitude. La localité a enregistré un record suisse officiel du froid avec -41,8 degrés le 12 janvier 1987.

A l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de ce record, le village organise depuis 2012 une fête du froid qui attire des milliers de visiteurs. La manifestation aura lieu les 7 et 8 février.

