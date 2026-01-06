Un froid glacial s'abat sur la Suisse avec des températures jusqu'à –35 °C et un gel persistant. Dès jeudi, neige et vents violents toucheront le pays, avec un risque prononcé de verglas.

Une vague de froid exceptionnelle s'abat sur toute la Suisse

Janine Enderli

Un froid glacial s’est abattu sur la Suisse, avec des températures à deux chiffres sous zéro relevées dans plusieurs régions durant la nuit. En Romandie, le début de semaine le plus glacial a été observé à La Brévine, où le mercure est tombé à –30,3 degrés. Fidèle à son surnom de «Sibérie de la Suisse», la commune neuchâteloise a une nouvelle fois confirmé sa réputation. A Hintergräppelen, dans le canton de Saint-Gall, le thermomètre a même chuté jusqu’à –35,2 degrés.

Le brouillard se dissipe, les températures baissent

Le reste de la Suisse n'échappera pas au froid dans les prochains jours. Selon le météorologue Klaus Marquardt, le brouillard élevé se dissipera lentement sur le Plateau et, sous l'effet d'une masse d'air glacial, les températures passeront durablement en dessous de zéro.

La nuit prochaine sera également glaciale. «Il pourrait tout à fait y avoir des valeurs négatives à deux chiffres en plaine», affirme le météorologue. Jusqu'à présent, ce n'était pas encore le cas, car «le brouillard élevé agissait comme une sorte de couverture».

Dans les Alpes, le soleil domine avec un gel permanent. Les amateurs de ski doivent donc s'emmitoufler chaudement. «Il fera un froid glacial», ajoute Klaus Marquardt.

Des rafales dignes d'un ouragan

A partir de jeudi, le temps changera progressivement. «Il commencera à neiger en montagne dans la nuit et la couverture nuageuse s'épaissira», précise Klaus Marquardt. Dans l'après-midi, les précipitations arriveront par l'ouest.

Si la neige restera dominante dans la moitié est du pays, la limite pluie-neige remontera progressivement d’ouest en est, atteignant 1200 à 1500 mètres. Des conditions localement dangereuses sont à prévoir, avec un risque temporairement élevé de verglas sur les routes et trottoirs non salés.

«Une dépression tempétueuse toxique et potentiellement dangereuse se forme et s’étend de la Manche à l'Allemagne en passant par le Benelux», explique le météorologue. Son intensité exacte reste difficile à prévoir, mais «il se passera assurément quelque chose». Ce qui est certain, c'est que la Suisse sera affectée par les vents de cette dépression, susceptibles de provoquer des rafales d'une force comparable à celle d’un ouragan.

Que faire contre le froid?

Lorsque les températures sont largement inférieures à zéro, la prudence est de mise. Les experts conseillent de porter plusieurs couches de vêtements isolants, une veste coupe-vent ainsi qu'un bonnet, des gants et des chaussures chaudes.

Une peau non protégée peut se refroidir en très peu de temps. Les personnes qui restent longtemps dehors – par exemple pour faire du ski ou de la randonnée – doivent faire des pauses régulières dans des pièces chauffées et boire suffisamment.