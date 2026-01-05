DE
FR

-30,6 degrés
La neige et le froid sèment le chaos en Europe

En ce début de semaine, la neige et le verglas sèment le chaos dans de nombreux pays européens. Des vols sont annulés à Amsterdam et à Stockholm, le trafic ferroviaire est perturbé en Pologne, des écoles sont fermées en Ecosse.
Publié: 18:09 heures
|
Dernière mise à jour: 18:18 heures
1/6
La neige s'accumule à Stockholm.
Photo: AFP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Keystone-SDA et Marian Nadler

C'est le chaos en Europe! La neige, la pluie et les températures glaciales provoquent des conditions parfois dantesques dans de nombreux pays européens. A l'aéroport international d'Amsterdam-Schiphol, environ 450 vols ont été annulés, et le trafic ferroviaire est à l'arrêt dans la région de la capitale néerlandaise et dans la région d'Utrecht.

En Pologne également, le trafic ferroviaire est fortement perturbé. En République tchèque, une température extrême de -30,6 degrés a été mesurée dans la forêt de Bohême, à la frontière allemande. Les routes glissantes ont causé de nombreux accidents, en particulier dans les régions de moyenne montagne.

La France paralysée, des bouchons record

Le cumul des bouchons en Île-de-France a atteint un niveau record d'environ 990 kilomètres lundi à 17h40, provoqué par l'épisode neigeux qui traverse la région, indique le site d'information routière Sytadin.

Cette paralysie du trafic intervient alors que le préfet de police a activé le niveau 3 du plan «Neige et Verglas». Ce dispositif interdit la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes sur les principaux axes et limite la vitesse à 80 km/h pour l'ensemble des usagers, selon la préfecture.

Au total, «26 départements du nord-ouest du pays jusqu'en Île-de-France» ont été placés lundi soir en vigilance orange neige-verglas, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin. Les chutes de neige s'étendent en cette fin de journée «des Pays de la Loire au bassin parisien et aux Ardennes», et devrait gagner le Poitou-Charentes et la Lorraine dans la soirée, précise l'institut météorologique.

Vols annulés à Stockholm

En Ecosse, des centaines d'écoles ont été fermées ce matin, et une alerte météo a été émise dans de nombreuses régions du Royaume-Uni en raison de fortes chutes de neige. Pour compliquer encore la situation, de nombreuses personnes reprenaient le travail lundi après les vacances de Noël. Des perturbations locales ont également été signalées en France, tandis que dans les Balkans, il neige abondamment, notamment en Roumanie et en Bosnie. Dans les Carpates, en Transylvanie roumaine, plusieurs villages sont isolés en raison des routes enneigées.

Des arbres déracinés
Des annulations de vols ont été signalées à l'aéroport de Stockholm, en Suède, et de nouvelles chutes de neige étaient prévues pour la soirée. En Autriche, les services météorologiques ont émis une alerte au froid pour l'ouest du pays. Les températures pourraient descendre jusqu'à -26 °C mardi. Cependant, aucune chute de neige importante n'est prévue dans cette région.

Une alerte neige a également été déclenchée en Espagne. Dans la région nord de la Cantabrie, le niveau d'alerte orange (risque important) était en vigueur lundi. Dans dix autres régions, le niveau d'alerte jaune était en vigueur pour certaines activités. Des températures inférieures à zéro étaient attendues pour l'après-midi.

