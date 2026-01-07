Tous les bus parisiens et franciliens ont cessé leur service mercredi matin à 7h00 en raison des chutes de neige. La RATP a suspendu les lignes pour garantir la sécurité des voyageurs et du personnel.

Plus aucun bus à Paris et en Ile-de-France à cause de la neige

Tous les bus parisiens et franciliens ont progressivement cessé leur service mercredi matin vers 7h00, en raison de la reprise des chutes de neige sur la région, et retournent dans leurs dépôts, ont annoncé mercredi Ile-de-France Mobilités (IDFM) et la RATP.

«Compte tenu des conditions climatiques, la RATP a progressivement pris la décision, pour des raisons de sécurité des voyageurs et du personnel, de suspendre progressivement l'exploitation de l'ensemble des lignes de bus et ce jusqu'à ce que les conditions de sécurité soient à nouveau réunies», indique la RATP dans un communiqué.