7430 passagers affectés
Swiss annule des dizaines de vols à cause de la météo

Swiss a annulé 57 vols depuis le début de l'année en raison de la météo, affectant 7430 passagers. De nouvelles annulations sont prévues, notamment vers Amsterdam, Berlin et Luxembourg.
Publié: 18:54 heures
Swiss annule des vols à cause de la météo.
Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Depuis le début de l'année, Swiss a dû annuler 57 vols en raison des conditions météorologiques. D'autres annulations sont prévues dans les jours à venir en raison de la météo en Europe, a annoncé jeudi la compagnie aérienne.

Au total, environ 7430 passagers ont été touchés par les vols annulés jusqu'à jeudi inclus, a ajouté la filiale de Lufthansa. Les liaisons vers Amsterdam ont été les plus fréquemment annulées: 42 vols ont été touchés depuis le début de l'année.

Des autres annulations possibles

Pour la période allant de jeudi à samedi, 21 autres vols à destination d'Amsterdam, Berlin, Francfort et Luxembourg ont déjà été annulés, a complété Swiss. Cela concerne environ 1390 voyageurs. La compagnie aérienne prévoit également d'autres annulations dans les jours à venir.

Jeudi, on ne savait pas encore exactement quels aéroports et vols seraient concernés: «Nous sommes en contact étroit avec MétéoSuisse et examinons attentivement chaque jour et chaque destination», a écrit la compagnie aérienne. En raison de la «charge de travail nettement accrue», des employés supplémentaires ont été mobilisés.

Les conditions météorologiques sont toujours dynamiques, c'est pourquoi des annulations de dernière minute sont parfois inévitables. «Lorsqu'une annulation de vol est inévitable, nous essayons de la faire le plus tôt possible afin de minimiser les désagréments pour nos passagers», explique Swiss.

