La tempête Goretti a privé d’électricité environ 380'000 foyers vendredi matin en France, surtout en Normandie. La Bretagne, la Picardie et l’Île-de-France sont aussi touchées, sans victimes graves signalées.

AFP Agence France-Presse

Quelque 380'000 clients étaient privés d'électricité vendredi à 6h en France, après le passage de la tempête Goretti qui a balayé le nord-ouest du pays avec des vents dépassant par endroits 200 km/h, a annoncé le gestionnaire de réseau Enedis.

L'essentiel des foyers concernés se situe en Normandie (266'200), en première ligne face à la tempête durant la nuit, mais la Bretagne (21'000), la Picardie (18'500) et l'Ile-de-France (13'500) sont également touchées, précise Enedis dans son communiqué. Aucune victime grave des intempéries n'était recensée par les autorités dans les premiers bilans vendredi matin et la majorité des interventions dans la trentaine de départements concernés par les vents violents portait sur des chutes d'arbres, des toitures arrachées ou des chutes de lignes électriques.

Deux personnes ont été transportées à l'hôpital

Dans la Manche, placée en vigilance rouge jusqu'à 03h00 puis rétrogradée en vigilance orange, une rafale de vent a atteint 213 km/h à Barfleur, puis une autre a été mesurée à 216 km/h dans la même zone du Cotentin, selon le dernier bilan de la préfecture. Les sapeurs-pompiers du département ont réalisé 146 interventions et deux personnes ont été transportées à l'hôpital. «Aucune victime n'est à déplorer» en Seine-Maritime voisine, a indiqué la préfecture.

Dans ce département, un arbre de 45 mètres de haut s'est abattu sur un ensemble de cinq logements à Roncherolles-sur-le-Vivier, près de Rouen, nécessitant le relogement des occupants. Le port de Dieppe a été fermé en raison de la montée du niveau de l'eau, sous l'effet de la tempête qui a égaement provoqué des «inondations importantes» à Etretat et à Fécamp, sans faire de victimes, précise la préfecture.

Aucun dégât majeur n'était signalé dans les autres départements dans les premiers bilans vendredi matin mais les autorités appellent à continuer à limiter les déplacements et à faire preuve de prudence sur les routes, qui peuvent être obstruées par des branches ou des lignes électriques. En Ile-de-France les intempéries ont provoqué des chutes d'arbres qui perturbent la circulation des trains et RER, notamment sur la ligne A.

Dans son bulletin publié à 6H, Météo France a maintenu 21 départements en vigilance orange vents jusqu'à 18H vendredi. La Normandie, les Hauts-de-France, l'Ile-de-France et l'Eure-et-Loir dans la partie nord de l'Hexagone, mais aussi les Landes et les Pyrénées-Atlantique dans le sud-ouest restent concernés par ce niveau d'alerte.