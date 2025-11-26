DE
Même KKS ne peut que temporiser
Les employés de la Confédération tremblent pour leur compensation du renchérissement

La compensation du renchérissement pour les employés de la Confédération n'aura probablement pas lieu. Si le Conseil fédéral prévoit une augmentation de salaire de 0,5% pour l'administration l'année prochaine, le Parlement s'y oppose.
Publié: 14:00 heures
Le personnel fédéral peut craindre pour la compensation du renchérissement.
Joschka Schaffner

Sur les chantiers, dans le cockpit ou derrière les caisses des commerces de détail, une règle prévaut généralement lors des négociations salariales: si les partenaires sociaux parviennent à un accord, les conditions de travail pour l'année suivante sont validées.

Enfin… en principe. A la Confédération, les choses sont un peu plus compliquées. Aux côtés du Conseil fédéral et des associations du personnel, une troisième instance a également son mot à dire: le Parlement Et celui-ci prévoit une cure d'austérité pour l'année prochaine qui se fera, entre autres, sur le dos des employés de la Confédération.

Bataille budgétaire au Parlement

Selon l'Office fédéral du personnel, la présidente de la Confédération et ministre des Finances Karin Keller-Sutter (PLR) a rendu visite mardi aux associations du personnel de l'administration fédérale. Elle leur a fait savoir à cette occasion que, malgré l'accord initial, le renchérissement ne serait vraisemblablement pas compensé.

Le Conseil fédéral prévoyait pourtant une hausse des salaires de 0,5%. Mais les deux Chambres sont en bonne voie de retirer cette mesure du budget lors de la session de décembre.

Une nouvelle bataille autour des finances va s'ouvrir lors de la prochaine session d'hiver. La Commission des finances du Conseil des Etats, en particulier, veut faire feu de tout bois: outre la suppression totale de la compensation du renchérissement, elle propose également de supprimer les subventions pour les trains de nuit et d'économiser sur les mesures de protection de l'environnement. Au total, la Confédération devrait ainsi économiser 14 millions de francs.

Retard dans la compensation du renchérissement

La suppression des mesures salariales pour l'administration fédérale est justifiée «au vu du très faible renchérissement», a expliqué la commission à propos de sa décision. Selon les prévisions de la Confédération, il ne s'aggravera que de 0,2% en 2026.

L'Office du personnel fait toutefois remarquer que les collaborateurs fédéraux ont déjà perdu 1% de leur pouvoir d'achat au cours des dernières années. C'est pourquoi le personnel fédéral avait déjà protesté au printemps de l'année dernière pour une meilleure compensation du renchérissement.

Le partenariat social est mis à mal

Toujours est-il que la commission compétente du Conseil national veut également faire des économies pour le personnel fédéral, mais propose au moins une compensation de 0,1%. Il n'y aura donc pas d'explosion de joie dans l'administration fédérale.

Les réductions de salaire décidées par le Parlement ne sont donc pas bien accueillies par les associations de personnel: «Si elles devaient devenir une habitude», cela représenterait une charge considérable pour le partenariat social dans la Berne fédérale, affirme-t-on.

