Le marché aux puces d'une petite ville thurgovienne évacué

ATS Agence télégraphique suisse
En raison d'une «situation de menace non clarifiée», selon la police, le marché aux puces transfrontalier ouvert 24 heures sur 24 à Kreuzlingen (TG) et à Constance (Allemagne), sur les rives du lac de Constance, a été évacué tôt dimanche matin. Le site a été bouclé.
Opération de grande envergure
La police thurgovienne a annoncé qu'une opération de grande envergure était en cours dans la zone portuaire. Toutefois, selon l'évaluation actuelle de la situation, il n'y a pas de danger concret pour la population.
Le marché aux puces ouvert 24 heures sur 24 est un événement annuel qui se déroule sur deux jours ce week-end à Kreuzlingen et dans la ville voisine allemande de Constance.
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