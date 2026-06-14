DE
FR

En raison d'une «menace non clarifiée»
Le marché aux puces d'une petite ville thurgovienne évacué

Une alerte a conduit à l'évacuation du marché aux puces transfrontalier à Kreuzlingen et Constance dimanche matin. La police thurgovienne mène une opération d'envergure, bien qu'aucun danger concret pour la population ne soit confirmé.
Publié: il y a 19 minutes
Le marché aux puces transfrontalier à Kreuzlingen (TG) et à Constance (Allemagne) a été fermé en raison d'une menace. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Jürgen Held
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En raison d'une «situation de menace non clarifiée», selon la police, le marché aux puces transfrontalier ouvert 24 heures sur 24 à Kreuzlingen (TG) et à Constance (Allemagne), sur les rives du lac de Constance, a été évacué tôt dimanche matin. Le site a été bouclé.

Opération de grande envergure

La police thurgovienne a annoncé qu'une opération de grande envergure était en cours dans la zone portuaire. Toutefois, selon l'évaluation actuelle de la situation, il n'y a pas de danger concret pour la population.

Le marché aux puces ouvert 24 heures sur 24 est un événement annuel qui se déroule sur deux jours ce week-end à Kreuzlingen et dans la ville voisine allemande de Constance.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus