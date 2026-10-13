Début octobre, le service vétérinaire a saisi 13 chevaux ainsi que 40 chiens dans une ferme du Fricktal. La propriétaire des animaux ne s'était pas conformée à une interdiction complète de détention qui lui avait déjà été imposée.

Treize chevaux et quarante chiens saisis dans une ferme

Treize chevaux et quarante chiens saisis dans une ferme

Sandra Marschner et ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités argoviennes ont saisi treize chevaux et quarante chiens dans une ferme du Fricktal, au nord-ouest du canton. La propriétaire était sous le coup d'une interdiction de détention d'animaux en raison d'infractions répétées.

Alimentation insuffisante, sols boueux dans les enclos, soins négligés, boxes trop sombres ou trop petits: le service vétérinaire cantonal avait constaté sur l'exploitation des violations répétées à la loi sur la protection des animaux. En février dernier, il avait émis une interdiction totale de garder, de s’occuper et d’élever des animaux dans toute la Suisse à l'encontre de la propriétaire, indiquent mardi les autorités argoviennes.

Mais l'exploitante s'est montrée peu coopérative et a fait fi de l'interdiction. Elle n'a pas remis les animaux dans les délais, fixés à mi-juillet. En conséquence, le service vétérinaire a récupéré les 53 bêtes lors d'une opération qui s'est déroulée mercredi dernier, en collaboration avec la police.

Plaine pénale

Sur place, les autorités ont à nouveau constaté des infractions, telles qu'une literie insuffisante, un manque d'eau potable pour les chiens et des soins négligés aux équidés. Le service vétérinaire a déposé une plainte pénale à l'encontre de la propriétaire.

Les animaux confisqués ont été hébergés dans des installations adaptées, où ils reçoivent des soins vétérinaires. Il s'agit de 13 chevaux de race Appaloosa ainsi que de 40 chiens des races Berger australien et Border Collie.

Un cheval doit être euthanasié en raison de son mauvais état de santé, causé par d’anciennes blessures, est-il précisé. Les autres bêtes seront placées dans des foyers définitifs en temps voulu.