Les cantons de Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie utiliseront le vote électronique lors des votations fédérales du 14 juin. La Confédération a validé les processus après des vérifications renforcées à la suite d'un incident à Bâle-Ville.

Trois cantons gardent les bulletins électroniques pour les votations fédérales

Trois cantons gardent les bulletins électroniques pour les votations fédérales

ATS Agence télégraphique suisse

Les cantons de Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie sont autorisés à recourir au vote électronique lors des votations fédérales du 14 juin, annonce la Confédération. Les processus ont été vérifiés et des mesures supplémentaires prises après un couac survenu le 8 mars à Bâle-Ville.

Ce canton a lui suspendu les essais de vote électronique jusqu'à la fin de l'année. Il avait fait face, lors du scrutin du 8 mars, à un problème technique, qui avait empêché le dépouillement de 2048 votes électroniques. L'utilisation d'une clé USB permettant de décrypter l'urne électronique est à l'origine du problème. Une procédure pénale a été ouverte, de même qu'une analyse externe qui devra déterminer les circonstances et les causes du couac.

Vérifications effectuées

Dans les autres cantons-pilotes, les essais peuvent se poursuivre, a indiqué vendredi la Chancellerie fédérale dans un communiqué. Il est très peu probable que l'incident se reproduise. Ce dernier n'a aucun lien avec le système de vote électronique utilisé, mis à disposition par La Poste.

En outre, des vérifications ont été effectuées: les processus en usage dans les trois cantons sont en principe appropriés pour anticiper des irrégularités de ce type, notamment en raison du respect du principe du double contrôle strict. Des mesures de sécurité additionnelles ont aussi été décidées, comme le recours à des types supplémentaires de supports de stockage et l'adaptation des listes de contrôle utilisées lors des opérations.

Les cantons continuent à prendre des mesures pour améliorer le vote électronique. La Chancellerie fédérale accompagne l'élaboration de ces mesures et octroie les autorisations, rappelle-t-elle.