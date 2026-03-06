DE
FR

1800 votes électroniques invalides
Les électeurs invités à voter sur papier après une erreur technique à Bâle-Ville

Une erreur technique à Bâle-Ville pourrait invalider 1800 votes électroniques du scrutin du 8 mars. Les électeurs sont invités à voter sur papier d'ici dimanche, annonce la Chancellerie d'Etat.
Publié: il y a 46 minutes
Une erreur technique pourrait annuler 1800 votes électroniques.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une erreur technique va, sans doute, entraîner l'invalidation de votes électroniques pour les scrutins du 8 mars à Bâle-Ville. À ce stade, 1800 voix ont été déposées dans l'urne électronique, soit 3,4% de l'ensemble des votes.

Plus de 10'000 Suisses de l'étranger sont concernés potentiellement, ainsi que 30 citoyens en situation de handicap, indique vendredi la Chancellerie d'Etat du canton. Les personnes qui souhaitaient voter de manière électronique à Bâle-Ville sont appelées à le faire sur papier et à glisser leurs votes dans la boîte à lettres ad hoc de l'Hôtel de Ville ou à se rendre à leur bureau de vote dimanche.

Deux objets fédéraux

L'utilisation des clés USB permettant de décrypter l'urne électronique est à l'origine du problème. Rien n'indique un lien avec le système de vote électronique de La Poste ni une manipulation d'un tiers, souligne la Chancellerie d'Etat toutefois.

Les autorités du canton «regrettent» l'incident. Le canton est à pied d'oeuvre pour tenter d'accéder à l'urne électronique avec l'aide de La Poste, sans grand espoir d'y parvenir à temps. Il s'agira ensuite d'analyser «soigneusement» la cause du problème «afin d'éviter de nouvelles erreurs de ce genre à l'avenir».

Lors des scrutins qui seront dépouillés dimanche, les citoyens de Bâle-Ville se prononcent uniquement sur des objets fédéraux. Aucune votation cantonale n'est agendée ce week-end.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus