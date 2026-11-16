Des chercheurs de l’Université de Berne ont identifié la cause génétique d’une maladie héréditaire mortelle chez des lynx suisses. Liée à la consanguinité, elle provoque chez de jeunes animaux une calcification fatale des organes internes.

ATS Agence télégraphique suisse

Une équipe de chercheurs de l’Université de Berne a identifié pour la première fois la cause génétique d’une maladie héréditaire mortelle au sein d’une population de lynx suisses. De jeunes animaux succombent avant l’âge adulte à la suite d'une calcification des organes internes.

La maladie se manifeste lorsque les animaux héritent de cette variante génétique de leurs deux parents. Ces résultats illustrent les conséquences qu’une faible diversité génétique peut avoir sur la santé, explique l'Université de Berne dans un communiqué publié lundi.

La Suisse abrite aujourd'hui l’une des plus importantes populations réintroduites de lynx en Europe et assume ainsi une responsabilité dans la conservation de l’espèce. La population actuelle remonte à une trentaine d’animaux fondateurs originaires des Carpates slovaques, réintroduits en Suisse dans les années 1970.

Le faible nombre d’individus fondateurs et la consanguinité qui a suivi ont réduit la diversité génétique et augmenté le risque de la dépression de consanguinité, c’est-à-dire les effets négatifs de la consanguinité sur la santé et la capacité de reproduction des animaux, relève l'équipe de l'Université de Berne.

Anomalie génétique

Des scientifiques ont pu attribuer les calcifications mortelles des organes chez les jeunes animaux à une anomalie génétique récessive. C’est la première fois au monde que la cause génétique d’une maladie héréditaire mortelle est identifiée au sein d’une population d’animaux sauvages vivant en liberté.

«Cette maladie mortelle ne se manifeste que lorsqu’un animal hérite de la variante génétique de ses deux parents. Les animaux qui ne sont porteurs que d’une seule copie de la variante restent eux en bonne santé, mais peuvent la transmettre à leur descendance», constate Janna Niehaus, doctorante, citée dans le communiqué.

Ces découvertes fournissent des bases importantes pour la réussite des réintroductions et la conservation à long terme des espèces, depuis la sélection d’animaux fondateurs génétiquement diversifiés jusqu’à la promotion du flux génétique entre les populations existantes.