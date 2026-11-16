DE
FR

Première mondiale
Une maladie héréditaire mortelle découverte chez les lynx suisses

Des chercheurs de l’Université de Berne ont identifié la cause génétique d’une maladie héréditaire mortelle chez des lynx suisses. Liée à la consanguinité, elle provoque chez de jeunes animaux une calcification fatale des organes internes.
Publié: il y a 5 minutes
Des chercheurs de l’Université de Berne ont identifié la cause génétique d’une maladie héréditaire mortelle chez des lynx suisses.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une équipe de chercheurs de l’Université de Berne a identifié pour la première fois la cause génétique d’une maladie héréditaire mortelle au sein d’une population de lynx suisses. De jeunes animaux succombent avant l’âge adulte à la suite d'une calcification des organes internes.

La maladie se manifeste lorsque les animaux héritent de cette variante génétique de leurs deux parents. Ces résultats illustrent les conséquences qu’une faible diversité génétique peut avoir sur la santé, explique l'Université de Berne dans un communiqué publié lundi.

La Suisse abrite aujourd'hui l’une des plus importantes populations réintroduites de lynx en Europe et assume ainsi une responsabilité dans la conservation de l’espèce. La population actuelle remonte à une trentaine d’animaux fondateurs originaires des Carpates slovaques, réintroduits en Suisse dans les années 1970.

Le faible nombre d’individus fondateurs et la consanguinité qui a suivi ont réduit la diversité génétique et augmenté le risque de la dépression de consanguinité, c’est-à-dire les effets négatifs de la consanguinité sur la santé et la capacité de reproduction des animaux, relève l'équipe de l'Université de Berne.

Anomalie génétique

Des scientifiques ont pu attribuer les calcifications mortelles des organes chez les jeunes animaux à une anomalie génétique récessive. C’est la première fois au monde que la cause génétique d’une maladie héréditaire mortelle est identifiée au sein d’une population d’animaux sauvages vivant en liberté.

«Cette maladie mortelle ne se manifeste que lorsqu’un animal hérite de la variante génétique de ses deux parents. Les animaux qui ne sont porteurs que d’une seule copie de la variante restent eux en bonne santé, mais peuvent la transmettre à leur descendance», constate Janna Niehaus, doctorante, citée dans le communiqué.

Ces découvertes fournissent des bases importantes pour la réussite des réintroductions et la conservation à long terme des espèces, depuis la sélection d’animaux fondateurs génétiquement diversifiés jusqu’à la promotion du flux génétique entre les populations existantes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus