Une rare Lune bleue illuminera le ciel dans la nuit de samedi à dimanche, rapporte Watson. Ce phénomène céleste, visible sous une météo estivale en Suisse romande, n’apparaît qu’environ tous les deux ans et demi.

Une superbe Lune bleue illuminera le ciel ce weekend

Une superbe Lune bleue illuminera le ciel ce weekend

Luisa Gambaro Journaliste

La Lune nous réserve des surprises en ce mois de mai. Une deuxième pleine Lune fera son apparition dans le ciel ce dimanche 31 mai, rapporte Watson. Cela n'arrive que tous les deux ans et demi, car le cycle lunaire dure en moyenne 29 jours et demi.

Ce phénomène céleste a un nom: la Lune bleue, avec la particularité d'être en plus une mini-Lune. En effet, le satellite de la Terre se situera à son point le plus éloigné de notre planète, soit 405’000 kilomètres. Les conditions météo seront idéales pour observer ce phénomène dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai. En revanche, la nuit du dimanche au lundi s'annonce un peu plus nuageuse.

Le weekend s'annonce d'ailleurs ensoleillé, d'après MeteoNews. Un temps estival règnera sur l'Arc lémanique, le Plateau fribourgeois, le Valais et le Jura neuchâtelois. Quelques cumulus se développeront sur les reliefs durant l’après-midi, mais ne devraient créer ni averses ni orages. Des températures très chaudes sont à prévoir, entre 30 et 33°C selon les régions.

Légères baisses de températures lundi

Dimanche, le soleil restera bien présent malgré davantage de passages nuageux. Des averses orageuses isolées pourront éclater en fin de journée sur les reliefs, avec une ambiance parfois venteuse et des températures toujours proches de 30 à 32°C.

Elles baisseront légèrement dès lundi et seront comprises entre 28 et 31°C. Après de possibles faibles averses matinales dans les Alpes, un temps sec et généralement ensoleillé fera son retour, avec quelques nuages sur les reliefs dans l'après-midi.