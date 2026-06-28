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Appel à témoin
Vol a main armée dans une station service près de Lugano

Un homme armé a braqué une station-service à Cadempino avant de prendre la fuite à scooter. Le suspect est activement recherché, tandis que la police tessinoise lance un appel à témoins.
Publié: il y a 37 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un vol a main armée a eu lieu peu après midi dimanche dans une station service à Cadempino, dans le district de Lugano au Tessin. Un homme a menacé le caissier avec une arme à feu et s'est enfui à scooter, a indiqué la police cantonale. Personne n'a été blessé.

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Le braqueur, un homme, portait un pantalon noir, des chaussures jaunes et bleues, et un polo. Il portait également des gants noirs et un casque.

Les recherches ont immédiatement été lancées, elles sont pour l'instant restées sans succès, selon le communiqué publié dimanche. L'opération a impliqué les agents de la police cantonale, les polices communales aux alentours ainsi que l'Office fédéral des douanes et de la sécurité.

La police tessinoise a lancé un appel à témoins.

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