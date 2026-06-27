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Cambriolage en Argovie
Deux policiers sont blessés lors d'un casse à la frontière

Une tentative de cambriolage dans une armurerie à Wallbach (AG) a conduit à plusieurs arrestations vendredi. Deux policiers ont été blessés, dont l’un grièvement. Une enquête a été ouverte, a annoncé la police argovienne.
Publié: il y a 34 minutes
Des cambrioleurs attaquent une armurerie et blessent des policiers.
Photo: Thomas Meier
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ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs personnes qui ont tenté de cambrioler une armurerie à Wallbach, dans le canton d'Argovie, à la frontière avec l'Allemagne, ont été arrêtées vendredi. Lors de l'intervention, deux policiers ont été blessés, a indiqué samedi la police argovienne.

Peu avant 5 heures du matin, la centrale d'appel d'urgence a reçu un appel signalant un cambriolage dans l'armurerie. Les malfrats ont été surpris par le déclenchement du système de sécurité et se sont enfuis sans rien emporter, selon le communiqué de la police.

Deux policiers blessés

La police cantonale a lancé une vaste opération de recherche au-delà des frontières cantonales et nationales. Quelques heures après, la police de Bâle-Campagne a interpellé plusieurs suspects. Deux policiers ont été blessés. L'un d’entre eux s'est cassé le bras, a précisé la police cantonale d’Argovie à Keystone-ATS, sans préciser le détail des circonstances.

Le ministère public argovien a ouvert une enquête. L'armurerie de Wallbach avait déjà été attaquée en octobre 2020. A l'époque, le propriétaire du magasin avait tiré plusieurs coups de feu et blessé l'un des auteurs. Il avait été acquitté, le tribunal concluant à un cas de légitime défense.

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