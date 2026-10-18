ATS Agence télégraphique suisse
Une personne a perdu la vie dimanche matin dans l'incendie d'un immeuble à Lugano (TI). Vingt-deux personnes ont dû être évacuées. Le feu s'est déclaré peu après 3h00 dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble et a provoqué un épais nuage de fumée, a indiqué la police tessinoise. Les pompiers ont éteint l'incendie et ventilé le bâtiment. Le corps d'une personne a été découvert dans l'appartement en feu.
Par mesure de précaution, les autorités ont évacué 22 résidents de l'immeuble. Six personnes se sont plaintes de légers symptômes d'intoxication et ont été examinées par un médecin. Aucune hospitalisation n'a toutefois été nécessaire. Une enquête a été ouverte.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
Présenté par
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces