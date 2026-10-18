Un incendie mortel a ravagé un immeuble à Lugano dimanche matin, faisant une victime et forçant l'évacuation de 22 résidents. Six personnes ont souffert de légères intoxications. Une enquête est en cours.

Une personne périt dans l'incendie de son appartement à Lugano

Une personne périt dans l'incendie de son appartement à Lugano

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne a perdu la vie dimanche matin dans l'incendie d'un immeuble à Lugano (TI). Vingt-deux personnes ont dû être évacuées. Le feu s'est déclaré peu après 3h00 dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble et a provoqué un épais nuage de fumée, a indiqué la police tessinoise. Les pompiers ont éteint l'incendie et ventilé le bâtiment. Le corps d'une personne a été découvert dans l'appartement en feu.

Par mesure de précaution, les autorités ont évacué 22 résidents de l'immeuble. Six personnes se sont plaintes de légers symptômes d'intoxication et ont été examinées par un médecin. Aucune hospitalisation n'a toutefois été nécessaire. Une enquête a été ouverte.