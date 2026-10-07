L'UDC fait son grand retour au gouvernement tessinois

Près d’un siècle après, l’UDC revient au gouvernement tessinois: Piero Marchesi succède à Claudio Zali et dirigera le Département du territoire jusqu’aux élections cantonales de 2027.

ATS Agence télégraphique suisse

L’UDC tessinoise a dû attendre près d’un siècle pour faire son retour au Conseil d’Etat. C’est chose faite depuis mercredi avec la cérémonie d’investiture de Piero Marchesi, qui succède à Claudio Zali (Lega). Celui-ci avait démissionné de son poste le 30 septembre au terme d’une retentissante affaire juridique et médiatique.

Premier des viennent-ensuite aux élections cantonales de 2023, Piero Marchesi, 45 ans, a déclaré fidélité mercredi matin à la Constitution et aux lois. Avec son entrée au gouvernement, l’UDC retrouve un siège au Conseil d’Etat près d’un siècle après celui occupé, de 1922 à 1927, par Raimondo Rossi, qui représentait cependant le Parti des paysans, ancêtre de l’UDC.

Lors de sa première séance ordinaire dans sa nouvelle composition, le Conseil d’Etat a attribué à Piero Marchesi la direction du Département du territoire. Il sera en outre suppléant de Norman Gobbi à la tête du Département des institutions.

La répartition des autres départements reste inchangée. Norman Gobbi conserve les Institutions, Raffaele De Rosa la Santé et les affaires sociales, Marina Carobbio Guscetti l’Education, la culture et le sport et Christian Vitta les Finances et l’économie. Marina Carobbio Guscetti demeure par ailleurs présidente du gouvernement et Raffaele De Rosa vice-président jusqu’à la fin de la législature.

Ancien conseiller national et fiduciaire de profession, Piero Marchesi est entré en politique en 2000 comme membre du législatif de sa commune de Monteggio, dans le Malcantone, à l’ouest de Lugano, dont il est devenu maire en 2012. En 2019, il a été élu au Conseil national et, en 2024, nommé président de la Députation tessinoise aux Chambres fédérales.

Piero Marchesi restera en fonction au moins jusqu’aux prochaines élections cantonales d’avril 2027, et au-delà s’il devait être reconduit dans son mandat.