Le groupuscule identitaire Junge Tat a-t-il infiltré les Jeunes UDC lucernois? Dix membres ont été exclus du parti, dont le président cantonal. Des échanges internes révèlent l’ampleur des tensions au sein de la section.

En bref Les Jeunes UDC suisses ont exclu dix Lucernois, dont tout le comité cantonal, accusés d’avoir organisé une infiltration par Junge Tat

En mars 2026, Joel Bucher a été élu président cantonal avec l’appui de nouvelles recrues, dont certaines proches du groupuscule d’ultradroite

Joel Bucher dénonce une purge, Junge Tat nie tout putsch et les membres mis au banc du parti envisagent une action en justice, tandis que deux assemblées rivales sont prévues mardi

Fabian Eberhard

Les tensions internes s’aggravent au sein du plus grand parti de jeunesse du pays. La direction nationale des Jeunes UDC, emmenée par son président Nils Fiechter, a exclu pas moins de dix membres lucernois, dont l’ensemble du comité cantonal. Elle leur reproche d’avoir «orchestré et mené à bien» une «infiltration ciblée» par le groupement d’ultradroite Junge Tat.

Qu’en est-il réellement de ces accusations? Blick a eu accès à des échanges internes qui retracent la manière dont la situation s’est envenimée. Selon plusieurs initiés, une prise de pouvoir aurait été préparée depuis 2025. Pour rappel, dans son rapport 2023, le Service de renseignement de la Confédération mentionnait explicitement Junge Tat dans son chapitre consacré à l’«extrémisme violent».

Influence grandissante

Une chose est sûre: depuis plusieurs années, des représentants de Junge Tat cherchent à se rapprocher stratégiquement de l’UDC. Avec un certain succès: certains ont partagé la tresse lors du traditionnel «Buurezmorge», participé à des vidéos promotionnelles et même contribué ponctuellement à façonner le discours du parti de jeunesse.

Junge Tat conteste toutefois toute tentative de putsch. Certains initiés au sein de l’UDC estiment aussi que les exclusions relèvent moins de divergences de fond que d’une lutte de pouvoir entre Nils Fiechter et des représentants du parti devenus gênants. Les événements des derniers mois montrent néanmoins que des sympathisants du groupement d’ultradroite ont au moins tenté de gagner en influence au sein de la section lucernoise.

Discours radical

Président des Jeunes UDC du canton de Lucerne jusqu'à son exclusion, Joel Bucher a-t-il manigancé une tentative de prise de contrôle? «Depuis le début de ma présidence, j’ai été confronté à plusieurs reprises à de telles accusations, sans que des preuves concrètes me soient présentées», affirme-t-il.

Rembobinons. A la fin de l’été 2025, Joel Bucher reprend les fonctions de trésorier et de responsable des membres au sein du comité cantonal. Peu après, il a commencé à recruter de nouveaux adhérents. Plusieurs venaient de l’entourage de Junge Tat.

Dans les discussions internes, le ton s’est parallèlement radicalisé. Joel Bucher et certains nouveaux membres se sont fait remarquer par leurs prises de position radicales, en partageant notamment de la propagande issue du mouvement identitaire et des théories complotistes d’extrême droite. A l’époque, au moins un membre des Jeunes UDC de Lucerne appartenait également de manière permanente à Junge Tat.

Le «putsch»

En mars 2026, le nouveau trésorier a tenté de prendre les commandes de la section lucernoise. Quelques jours avant l’assemblée des délégués, il a annoncé sa candidature à la présidence. Dans une discussion de groupe, il écrivait: «J’ai une idée claire de la manière dont les Jeunes UDC de Lucerne peuvent continuer à se développer en tant que mouvement de jeunesse engagé. Salutations patriotiques.»

La stratégie a porté ses fruits. Lors de l’assemblée, plusieurs des personnes qu’il avait fait entrer dans le parti étaient présentes. Certaines participaient pour la première fois à une réunion des Jeunes UDC. Elles ont contribué à faire élire Joel Bucher à la présidence. Les dirigeants de Junge Tat ont salué cette évolution en «likant» des publications des Jeunes UDC de Lucerne sur Instagram.

Les membres de longue date, eux, se sont montrés consternés. Plusieurs parlent d’un «putsch» auprès de Blick. Certains ont quitté le parti en signe de protestation.

Modification des statuts

La scission est devenue évidente début octobre, lors de l’assemblée des délégués des Jeunes UDC à Lugano. Le parti y a modifié ses statuts afin de permettre à la direction nationale, autour de Nils Fiechter, d’exclure directement des membres des sections cantonales, sans avoir à motiver sa décision.

Le président lucernois Joel Bucher semblait pressentir ce qui allait suivre. Dans un message adressé à sa section, il a annoncé que la prochaine assemblée, prévue le 1er décembre, devrait adopter une déclaration de principe sur l’autonomie cantonale.

L’exclusion

Les événements se sont ensuite accélérés. Le 13 novembre, les responsables lucernois contestataires ont adressé à Nils Fiechter une mise en demeure par l’intermédiaire d’un avocat. Ils exigeaient une rectification des accusations faisant état d’une prétendue proximité avec Junge Tat. Le jour même, Joel Bucher a été retiré de la discussion du comité national du parti. Peu après, il a été exclu des Jeunes UDC avec neuf autres membres.

Alors que «SonntagsBlick» commençait cette semaine à enquêter sur cette affaire, un communiqué des Jeunes UDC suisses est tombé jeudi soir dans les rédactions: «En raison de l’infiltration antidémocratique de Junge Tat, une organisation extérieure au parti, les Jeunes UDC suisses excluent plusieurs représentants de la section cantonale lucernoise».

AG extraordinaire

Le président Nils Fiechter affirme désormais que la direction nationale n’avait d’autre choix que «d’intervenir avec la plus grande fermeté». Une telle rigueur peut toutefois surprendre. En 2024, le président des Jeunes UDC avait systématiquement refusé de prendre ses distances avec Junge Tat, après que son épouse actuelle, Sarah Regez, également responsable de la stratégie du parti, avait assisté à une conférence de Martin Sellner, figure autrichienne du mouvement identitaire. Cette conférence avait notamment été organisée par le groupuscule d'ultradroite.

Joel Bucher et ses proches ne comptent pas accepter leur exclusion sans réagir. «Pour moi, cette procédure constitue une purge interne au parti menée avec des méthodes antidémocratiques», affirme-t-il. Selon lui, Nils Fiechter serait désormais «inapte à exercer» la fonction de président des Jeunes UDC suisses. Les exclus étudient la possibilité d’engager une procédure judiciaire.

Le face-à-face pourrait avoir lieu mardi. La direction nationale veut organiser une assemblée générale extraordinaire afin d’élire un nouveau comité cantonal. Les responsables lucernois évincés maintiennent de leur côté leur propre assemblée générale, également prévue mardi.