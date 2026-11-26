Les Jeunes UDC Suisse ont exclu des membres de leur section lucernoise, dénonçant une infiltration par le mouvement d'extrême droite Junge Tat. La section locale rejette la décision, invoquant son autonomie statutaire.

Scandale à Lucerne! Plusieurs jeunes UDC exclus du parti pour «infiltration»

Scandale à Lucerne! Plusieurs jeunes UDC exclus du parti pour «infiltration»

ATS Agence télégraphique suisse

Les Jeunes UDC Suisse ont décidé d'exclure plusieurs membres de leur section cantonale lucernoise. La direction du parti justifie la mesure par une opération «d'infiltration» orchestrée par le mouvement d'extrême droite Junge Tat.

Les Jeunes UDC Suisse ont formulé ces accusations jeudi dans un communiqué. «Nous ne tolérerons pas qu’une section des Jeunes UDC soit infiltrée par une organisation tierce étrangère au parti», déclare Nils Fiechter, président des Jeunes UDC Suisse, cité dans le communiqué.

Dans une décision datée du 24 novembre, la direction du parti a décidé à l'unanimité d'exclure plusieurs membres de la section du canton de Lucerne. Elle leur interdit également d'adhérer à d'autres sections des Jeunes UDC.

La section cantonal se défend

Parmi les membres concernés figure le président de la section lucernoise élu en mars 2026, ainsi qu'un membre du bureau. Le parti justifie cette mesure afin d'aborder les élections cantonales et nationales de 2027 «avec un regard neuf et sans aucune entachement».

Au cours des derniers mois, trois anciens présidents des Jeunes UDC lucernois – tous prédécesseurs du président exclu, ont démissionné, ne «pouvant tolérer l'infiltration manifeste de leur parti cantonal». C'est dans ce contexte que la direction nationale affirme s'être sentie contrainte d'intervenir.

Dans un communiqué séparé, la section lucernoise écrit ne pas accepter ces exclusions. Elle constitue une association juridiquement autonome et la compétence en matière d’exclusion revient au comité cantonal. La section reproche à la direction du parti de vouloir exercer une influence sur l’assemblée des Jeunes UDC lucernois agendée la semaine prochaine.