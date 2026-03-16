DE
FR

Après l'échec de 2018
Le Tribunal fédéral devrait connaître une petite révolution

Le Conseil des Etats a adopté lundi une révision technique de la loi sur le Tribunal fédéral. Cette réforme vise à renforcer la sécurité juridique et alléger la charge du tribunal.
Publié: il y a 18 minutes
1/2
Après l'échec de 2018, la loi du Tribunal fédéral connaîtra une révision partielle.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil des Etats a adopté lundi à l'unanimité une révision partielle de la loi sur le Tribunal fédéral. Le projet, revu à la baisse après un premier échec en 2018, vise à renforcer la sécurité juridique. Les sénateurs ont apporté quelques modifications.

A lire aussi
Les camps de vacances des enfants seront déductibles des impôts
Tribunal fédéral a tranché
Les camps de vacances des enfants seront déductibles des impôts
Le TF rejette une demande d'indemnité pour les mesures anti-Covid
Des millions étaient en jeu
Le TF rejette une demande d'indemnité pour les mesures anti-Covid

Le grand projet de révision n'avait pas recueilli de majorité dans les Chambres, notamment en raison des modifications contestées touchant le recours constitutionnel subsidiaire. L'actuel projet soumis au Parlement se contente des points non contestés de la réforme.

Aucune contestation

La nouvelle mouture, très technique, n'est globalement pas contestée. Le Conseil des Etats a apporté plusieurs modifications au projet du gouvernement auxquelles s'est rallié le conseiller fédéral Beat Jans.

Il demande la possibilité pour deux juges, soit une minorité qualifiée de la cour, d'exiger qu'une question soit tranchée par les cours intéressées réunies. En consultation, le TF avait critiqué ce changement de système, estimant que cela pourrait permettre à deux juges minorisés de chercher ainsi à obtenir une majorité différente.

Alléger sa charge

Les sénateurs ont également précisé qu'un recours contre une condamnation est irrecevable si une amende de 500 francs ou une réprimande a été prononcée. L'objectif est d'alléger un tant soit peu la charge du TF.

Le TF doit quant à lui pouvoir majorer le montant de l’émolument judiciaire jusqu’à un million de francs pour les affaires pécuniaires d’une valeur d’un milliard de francs ou plus. Enfin, les cantons auront trois ans, et non deux, pour adopter les dispositions d’exécution nécessaires. Le dossier passe au National.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus