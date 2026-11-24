A Freienbach (SZ), un terrain situé dans un emplacement privilégié se dégrade. Depuis 13 ans, deux maisons inachevées sont laissées à l’abandon. La commune veut sévir depuis longtemps et a désormais obtenu le feu vert du Tribunal fédéral.

En bref A Freienbach, deux bâtiments inachevés se dressent sur un terrain de 3900 mètres carrés au bord du lac depuis 2013

Le Tribunal fédéral a donné raison à la commune dans le litige concernant la démolition d’un bâtiment

Selon la commune, la démolition doit avoir lieu au printemps 2027, mais la suite des événements n’est pas claire

Sven Schumann

Avec 3900 mètres carrés et 100 mètres d’accès direct au lac, quiconque hériterait d’une telle propriété souhaiterait naturellement la rentabiliser au plus vite. Quiconque, sauf la propriétaire de Freienbach (SZ). Depuis maintenant 13 ans, sa luxueuse propriété sur les rives du lac de Zurich se dégrade. Sur le site, au lieu d’une villa, se dressent deux bâtiments inachevés couverts de graffitis et livrés à eux-mêmes, rapporte le «Tages-Anzeiger».

Pourtant, une construction aussi rapide que possible semble nécessaire. Dans cet emplacement de choix, au sein de cette commune fiscalement avantageuse, il devrait être facile de trouver des personnes aisées intéressées par un logement coûteux. Dans le classement «Bilanz» des communes les plus attractives de Suisse, Freienbach occupe le cinquième rang en 2026; en 2025, elle avait même atteint la première place. Malgré cela, le site est au point mort depuis 2013.

Des fêtes et des renards

Aujourd’hui, des intrus organisent des fêtes sur ce terrain. Les maisons sont entièrement couvertes de graffitis et la nature a repris ses droits: le site est envahi par la végétation et une famille de renards s'y serait installée, racontent des voisins. Mais selon le «March-Anzeiger», la commune a fait abattre ces renards en 2017.

Pourquoi ce terrain est-il de plus en plus laissé à l'abandon? La mère de l’actuelle propriétaire avait fait démolir les bâtiments existants en 2012 et chargé une entreprise de construire deux maisons jumelées. Mais dès l’année suivante, le chantier a été arrêté et depuis, les bâtiments inachevés se dégradent, jusqu’à aujourd’hui.

Un litige judiciaire

Entre-temps, l’actuelle propriétaire a hérité du terrain. Pourquoi ne poursuit-elle pas les travaux? Mystère. Une chose est sûre: depuis près de dix ans, elle est aux prises avec un conflit acharné face à la commune de Freienbach. La commune «considérait cette situation comme dérangeante à partir de 2018 en raison de l’atteinte portée à l’image du village et des routes», répond-t-elle à Blick.

La commune de Freienbach a imposé des délais à plusieurs reprises, sans succès. Les amendes d’ordre n’ont pas non plus changé la situation. La commune a donc décidé de démolir l’une des maisons aux frais de l’héritière. Cette dernière s’y est opposée jusqu’au Tribunal fédéral. En février 2026, les juges de Lausanne ont finalement donné raison à la commune de Freienbach: à présent, plus rien ne s’oppose à cette démolition et selon l'arrêt, la propriétaire doit aussi payer 4000 francs de frais judiciaires.

D’autres lieux abandonnés

En Suisse, des terrains sont régulièrement laissées à l'abandon. Comme dans le cas de la commune de Freienbach, souvent nul ne sait pourquoi les propriétaires laissent leurs biens immobiliers se dégrader. La fascination pour ces lieux dits abandonnés est grande, souvent entourée de légendes urbaines. Les anciens sanatoriums ou les hôtels abandonnés, notamment, acquièrent une certaine notoriété. Par exemple, la station-service du lac de Walenstadt fait régulièrement les gros titres.

Ces ruines à Freienbach ne seront bientôt plus un lieu abandonné. Au printemps 2027, le bâtiment faisant l’objet de contestations doit être démoli, nous répond la commune. Mais ce qu’il adviendra du deuxième bâtiment inachevé n’est pas encore clair, indique-t-on à Freienbach.