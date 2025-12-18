Le magazine GlücksPost sort jeudi sa liste 2025 des «100 plus beaux de Suisse». Le skieur Marco Odermatt est premier pour la deuxième année consécutive. Côté féminin, la présentatrice de l'Eurovision Sandra Studer est sacrée. A leurs côtés, des Alémanique inconnus...

Marco Odermatt est l'homme le plus sexy de Suisse

Léo Michoud Journaliste Blick

Sous son casque sponsorisé, sa combinaison de ski et ses grosses lunettes, on devine ses mèches blondes, son corps de sportif... et ses beaux yeux? Marco Odermatt ne gagne pas qu'en coupe du monde, il serait aussi le plus bel homme de Suisse. Ce jeudi 18 décembre, le magazine «Glückspost», appartenant au groupe Ringier, éditeur de Blick, a publié sa liste 2025 des «100 plus beaux de Suisse», très attendue outre-Sarine.

«L'Odimania est immense!», assure la rédaction du tabloïd à propos de celui qu'elle a élu pour la deuxième année consécutive. Souvenons-nous qu'en milieu d'année, un faux Marco Odermatt – en réalité un arnaqueur – avait réussi à soutirer de l'argent à une Valaisanne, tombée aussi bien sous le charme que dans le panneau.

Du côté des femmes, c'est Sandra Studer qui arrive en tête de liste. Mais si, vous savez… la présentatrice de l'édition bâloise de l'Eurovision – aux côtés de Hazel Brugger et Michelle Hunziker – qui est animatrice sur la SRF le reste de l'année. Prise dans son ensemble, au fond, la liste nous apprend une seule chose.

En termes de personnalités appréciées pour leur beauté, Romands et Alémaniques sont à des années lumières. En deuxième position, derrière le champion de ski de 28 ans, se trouve Nik Hartmann, un populaire présentateur quinquagénaire de la SRF.

Le vainqueur de la Fête fédérale de lutte Armon Olrik complète le podium masculin. Derrière Sandra Brugger, la chanteuse Beatrice Egli termine deuxième, et l'animatrice Mona Vetsch troisième. Vous ne les connaissez pas assez pour juger de leur sexitude? Nous non plus…