Marco Odermatt gagne à Val Gardena et tient son 50e succès

Marco Odermatt tient sa 50e victoire en Coupe du monde. Le Nidwaldien a remporté la première descente de Val Gardena en devançant de 0''15 Franjo von Allmen pour un doublé helvétique.

ATS Agence télégraphique suisse

Et la voilà la 50e! En dominant une nouvelle fois la Saslong, certes raccourcie, Marco Odermatt fait son entrée dans le «Top 50». Il égale Alberto Tomba et n'est plus qu'à quatre victoires du podium et de Hermann Maier avec ses 54 succès.

Cette 50e victoire, «Super Marco» l'a forgée dans le Ciaslat, ce passage mythique qui ressemble un peu à du ski-cross avec ses «rollers». Odermatt est entré avec une vitesse folle et a pu la conserver jusqu'à l'arrivée. Il a toutefois dû attendre un bon moment avant de savourer. La faute au brouillard qui a repoussé le départ de 11h45 à 13h et qui est revenu interrompre la course pendant une bonne demi-heure après le dossard 22.

Franjo von Allmen deuxième

Après le triplé en géant à Val d'Isère, la Suisse fête un doublé. Derrière le maître, on retrouve Franjo von Allmen. Le champion du monde a été excellent des Bosses de Chameau au Ciaslat, mais il a concédé un tout petit peu trop de temps à son chef de file. Il signe son 9e podium, le 6e dans la discipline-reine.

Le podium est complété par l'éternel Dominik Paris à 0''19. Le Transalpin de 36 ans, vainqueur en 2023, décroche son 51 podium, le 33e en descente.

Alexis Monney a réussi une course correcte. Il termine 7e à 0''81. Solide sur le haut, il a perdu trop de temps dans les deux derniers secteurs. Marco Kohler apprécie lui les descentes en Italie. En 2023, il avait pris la 8e place sur la Saslong. Cette fois, il a obtenu son quatrième top 10 avec une belle 9e place.

Niels Hintermann et Justin Murisier se suivent aux 13e et 14e places. Lars Rösti est pour l'heure 18e. Quant à Stefan Rogentin, il n'a jamais trouvé les clefs et se classe au 21e rang provisoire.