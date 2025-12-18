Douze stars nominées aux «Sports Awards»

Les meilleurs sportifs et sportives suisses de l'année seront récompensés lors des Sports Awards à Zurich le 4 janvier prochain. Les finalistes sont désormais connus.

ATS Agence télégraphique suisse

Les douze athlètes représentent huit disciplines. Le ski alpin est particulièrement bien représenté, avec entre autres la gagnante de l'année dernière Lara Gut-Behrami et le vainqueur de l'année précédente Marco Odermatt, qui compte pas moins de cinq nominés.

Le quadruple vainqueur du général de la Coupe du monde pourrait remporter le prix pour la cinquième fois consécutive. Loïc Meillard et Franjo von Allmen, le roi de la lutte Armon Orlik, le nageur Noè Ponti et le gymnaste Noe Seifert lui font concurrence.

«LGB» pour une quatrième?

Chez les dames, Lara Gut-Behrami a déjà eu l'honneur de recevoir trois fois le trophée. Outre la Tessinoise, actuellement blessée, la spécialiste de freestyle Mathilde Gremaud, la sprinteuse Ditaji Kambundji, la vététiste Alessandra Keller, la skieuse Camille Rast et la cycliste Marlen Reusser sont nominées.

Les distinctions seront remises à Zurich et la retransmission se fera en direct sur les trois chaînes nationales. Les téléspectateurs pourront voter pour désigner les lauréats. Les six nominés ont été présélectionnés par des sportifs suisses de haut niveau et les médias.

Le choix s'est porté sur des athlètes ayant réalisé des performances exceptionnelles entre le 1er novembre 2024 et le 31 octobre 2025. Les résultats des présélections comptent pour deux tiers dans la décision, le télévote pour un tiers.

Lors de l'émission en direct animée par Fabienne Gyr et Rainer Maria Salzgeber, les lauréats des catégories «Equipe», «Sportif paralympique», «Entraîneur» et «MVP» seront également honorés. Le prix de la relève «SRF 3 Best Talent Sport» récompensera le plus grand talent de la relève helvétique.