La Poste prévoit de supprimer 60 postes à plein temps dans le secteur informatique en Suisse. Une consultation débutera mi-juin, sans délocalisation à l'étranger, selon l'entreprise.

La Poste taille dans le vif et vire ses informaticiens

La Poste taille dans le vif et vire ses informaticiens

ATS Agence télégraphique suisse

Le géant jaune va supprimer une soixantaine d'équivalents plein-temps dans le pays dans le secteur de l'informatique. Elle procède ainsi à une réorientation de ses activités dans ce secteur. Une procédure de consultation sera lancée à la mi-juin, a indiqué l'entreprise à Keystone-ATS, confirmant ainsi une information parue jeudi dans le quotidien romand le «Temps».

«Nous ne supprimons aucun poste en Suisse pour les compenser à l'étranger. Le site au Portugal ne fera pas l’objet d’une extension pour le moment», ajoute le géant jaune. L'entreprise confirme également l'ampleur du personnel touché, soit 60 postes, selon deux sources du «Temps». Selon le journal, une vingtaine de changements de contrats de travail toujours pour des postes dans l’IT, sont aussi prévus.

La Poste indique que les données définitives seront transmises lorsque le processus sera achevé, «probablement à l’automne».

Extension du site de Lisbonne en pause

«Nous ne supprimons aucun poste en Suisse pour les compenser à l'étranger». Le site au Portugal ne fera pas l’objet d’une extension pour le moment, ajoute le géant jaune.

En automne dernier, les journaux de Tamedia révélaient que l'entreprise prévoyait de créer 200 nouveaux poste dans l'IT sur son site à Lisbonne. Un nombre équivalent de postes devrait être supprimé. Le site informatique de Lisbonne a été annoncé en septembre 2022. Cette décision avait alors été justifiée par la pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Le syndicat Syndicom a réagi dans le quotidien romand. Pour lui, le travail informatique doit, en priorité, resté en Suisse. «Lorsque le travail évolue en raison de la transformation numérique, la réponse ne doit pas se limiter à la réduction des effectifs», déclare-t-il.