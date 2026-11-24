La commission de l'économie du National soutient la réforme Lex UBS. Elle préconise une couverture à 90% par des fonds propres durs pour les filiales étrangères de la première banque suisse.

La commission du National s'aligne sur celle des Etats sur la lex UBS

La commission du National s'aligne sur celle des Etats sur la lex UBS

ATS Agence télégraphique suisse

«La commission du National se rallie au Conseil des Etats», a déclaré son président Samuel Bendahan (PS/VD) mardi devant la presse. Plusieurs variantes ont été discutées: une couverture à 75%, une autre à 80%, une à 90% et enfin une couverture à 100%, comme le souhaite le Conseil fédéral. L'option à 90% l'a emporté de justesse face à la proposition de couverture à 80%, par 13 voix contre 12.

La loi sur les banques prévoit de sécuriser les filiales étrangères des grandes banques suisses en augmentant leur couverture par des fonds propres durs. UBS est la seule concernée. Elle s'est opposée à cette mesure. Les débats sont prévus en décembre au National.