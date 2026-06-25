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Les trajets vers le Tessin touchés
Des travaux perturberont le trafic sur l'axe nord-sud cet été

Le trafic ferroviaire sur l'axe nord-sud sera perturbé cet été. Du 27 juillet au 30 août, les Intercity ne desserviront qu'en partie Altdorf (UR) en raison de travaux, selon les CFF.
Publié: il y a 44 minutes
Ces perturbations sont dues à des travaux d'entretien et à des grands projets.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le trafic ferroviaire sur l'axe nord-sud sera perturbé cet été en raison de chantiers, notamment au Tessin. Entre le 27 juillet et le 30 août, les Intercity ne desserviront que partiellement Altdorf (UR), ont communiqué les CFF jeudi.

Les trains Intercity 2 et 21 s'arrêteront à Flüelen (UR) au lieu d'Altdorf. A Lugano, les horaires de départ de ces mêmes lignes seront modifiés, ce qui supprimera la correspondance avec la ligne TILO RE80 reliant Locarno à Milan.

Le Treno Gottardo (Interregio 26/46) est aussi concerné. Il sera supprimé entre Biasca et Locarno du 20 au 26 juillet, puis entre Bellinzone et Locarno du 27 juillet au 30 août. Des bus de remplacement et des itinéraires alternatifs sont prévus.

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Au nord des Alpes, la ligne S2 sera interrompue entre Brunnen (SZ) et Erstfeld (UR) du 27 juillet au 6 septembre en raison du renouvellement de la voie. Les voyageurs sont priés d'emprunter le Treno Gottardo.

Ces perturbations sont dues à des travaux d'entretien et à des grands projets. «Une infrastructure aussi sollicitée doit être constamment entretenue afin de garantir la sécurité et la ponctualité du trafic ferroviaire», expliquent les CFF. Il est recommandé de consulter l'horaire en ligne avant chaque voyage.

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