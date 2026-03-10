DE
FR

Les Etats-Unis font une proposition
La Russie et l'Ukraine vont-elles négocier en Suisse la semaine prochaine?

Les Etats-Unis proposent de relancer les négociations entre Kiev et Moscou dès la semaine prochaine. Selon Volodymyr Zelensky, les pourparlers pourraient se tenir en Suisse ou en Turquie.
Publié: 18:22 heures
1/2
Les USA ont proposé un nouveau cycle de négociations entre la Russie et l'Ukraine.
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Etats-Unis ont proposé la tenue la semaine prochaine d'un nouveau cycle de négociations entre Kiev et Moscou sous médiation américaine, a indiqué mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, précisant que ces pourparlers pourraient se tenir en Suisse ou en Turquie.

«Nous prévoyons que la réunion se tienne la semaine prochaine. C'est une proposition américaine, mais, pour être honnête, on verra d'ici là ce qu'il se passe au Moyen-Orient. La réunion pourrait se tenir en Suisse ou en Turquie», a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse en ligne.

Plus tôt, sur X, il avait indiqué avoir eu un échange téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et précisé que la Turquie s'était dite prête à accueillir cette nouvelle rencontre trilatérale pour tenter de mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

La Suisse se tient prête

Les derniers pourparlers ont eu lieu fin février à Genève. Les Emirats étaient suggérés pour les suivants, mais la guerre au Moyen-Orient a changé cette donne. La Suisse s’est toujours dite prête à accueillir de telles négociations. Les discussions se sont interrompues sans offrir de percée diplomatique pour mettre fin à cette guerre, la plus meurtrière en Europe depuis 39-45.

A lire aussi
La déportation de 1205 enfants ukrainiens en Russie qualifiée de crime contre l'humanité
Déportations en Russie
Les enfants ukrainiens victimes de crime contre l'humanité selon l'ONU
Vladimir Poutine est-il en train de creuser sa propre tombe au Moyen-Orient?
Moscou soutiendrait l'Iran
Vladimir Poutine est-il en train de creuser sa propre tombe au Moyen-Orient?

Les négociations bloquent notamment sur la question territoriale et le sort du Donbass, le grand bassin industriel dans l'est de l'Ukraine: Moscou réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu'elles contrôlent encore dans la région de Donetsk, ce que Kiev refuse.

Mardi, Volodymyr Zelensky a affirmé que ces nouvelles discussions trilatérales devraient aborder «les mêmes sujets», estimant que les principaux seront la poursuite des échanges de prisonniers entre Kiev et Moscou ainsi que l'organisation d'une rencontre au niveau des chefs d'Etat.

L'épineuse question du pétrole

«Concernant la question spécifique des territoires, je ne vois pas de résultat possible sans que cela se produise au niveau des dirigeants», a-t-il estimé. Le président ukrainien avait indiqué lundi que des négociations trilatérales entre Kiev, Moscou et Washington prévues cette semaine avaient reportées du fait de la guerre au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il allait lever «certaines sanctions» sur le pétrole visant «certains pays» afin de réduire les prix, au moment où le prix du baril a bondi en raison de la guerre contre l'Iran.

Zelensky a appelé mardi les Etats-Unis et l'Occident à ne pas assouplir des sanctions visant Moscou: «Comment les sanctions contre la Russie peuvent-elles être levées alors que c'est l'agresseur? Cela signifierait que c'est acceptable, et pas seulement pour eux». Le président ukrainien a également affirmé que Kiev était «fermement convaincu» que les Etats-Unis ne feraient pas «de telles concessions» au Kremlin.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus