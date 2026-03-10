Les Etats-Unis proposent de relancer les négociations entre Kiev et Moscou dès la semaine prochaine. Selon Volodymyr Zelensky, les pourparlers pourraient se tenir en Suisse ou en Turquie.

La Russie et l'Ukraine vont-elles négocier en Suisse la semaine prochaine?

Les Etats-Unis ont proposé la tenue la semaine prochaine d'un nouveau cycle de négociations entre Kiev et Moscou sous médiation américaine, a indiqué mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, précisant que ces pourparlers pourraient se tenir en Suisse ou en Turquie.

«Nous prévoyons que la réunion se tienne la semaine prochaine. C'est une proposition américaine, mais, pour être honnête, on verra d'ici là ce qu'il se passe au Moyen-Orient. La réunion pourrait se tenir en Suisse ou en Turquie», a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse en ligne.

Plus tôt, sur X, il avait indiqué avoir eu un échange téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et précisé que la Turquie s'était dite prête à accueillir cette nouvelle rencontre trilatérale pour tenter de mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine.

La Suisse se tient prête

Les derniers pourparlers ont eu lieu fin février à Genève. Les Emirats étaient suggérés pour les suivants, mais la guerre au Moyen-Orient a changé cette donne. La Suisse s’est toujours dite prête à accueillir de telles négociations. Les discussions se sont interrompues sans offrir de percée diplomatique pour mettre fin à cette guerre, la plus meurtrière en Europe depuis 39-45.

Les négociations bloquent notamment sur la question territoriale et le sort du Donbass, le grand bassin industriel dans l'est de l'Ukraine: Moscou réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu'elles contrôlent encore dans la région de Donetsk, ce que Kiev refuse.

Mardi, Volodymyr Zelensky a affirmé que ces nouvelles discussions trilatérales devraient aborder «les mêmes sujets», estimant que les principaux seront la poursuite des échanges de prisonniers entre Kiev et Moscou ainsi que l'organisation d'une rencontre au niveau des chefs d'Etat.

L'épineuse question du pétrole

«Concernant la question spécifique des territoires, je ne vois pas de résultat possible sans que cela se produise au niveau des dirigeants», a-t-il estimé. Le président ukrainien avait indiqué lundi que des négociations trilatérales entre Kiev, Moscou et Washington prévues cette semaine avaient reportées du fait de la guerre au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il allait lever «certaines sanctions» sur le pétrole visant «certains pays» afin de réduire les prix, au moment où le prix du baril a bondi en raison de la guerre contre l'Iran.

Zelensky a appelé mardi les Etats-Unis et l'Occident à ne pas assouplir des sanctions visant Moscou: «Comment les sanctions contre la Russie peuvent-elles être levées alors que c'est l'agresseur? Cela signifierait que c'est acceptable, et pas seulement pour eux». Le président ukrainien a également affirmé que Kiev était «fermement convaincu» que les Etats-Unis ne feraient pas «de telles concessions» au Kremlin.