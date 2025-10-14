Au menu de ce mardi 14 octobre: les banquiers au chômage, les problèmes financiers du diocèse de Sion, Karin Keller-Sutter en deuil, l'affaire Berger et pour finir l'initiative pour la reconnaissance de l'Etat palestinien.

A Zurich, les banquiers représentent 10% des personnes sans-emploi. Photo: Shutterstock

Solène Monney Journaliste Blick

Qu'est-ce que peut bien nous réserver l'actu suisse ce mardi 14 octobre? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des news qui vont compter aujourd'hui. C'est parti!

1 Zurich, capitale des banquiers au chômage

Les banquiers peinent à trouver du travail à Zurich, relate mardi «Le Temps». Le rachat en 2023 de Credit Suisse en banqueroute par UBS se répercute sur le marché du travail, avec un nombre de personnes inscrites auprès des offices régionaux de placement du canton de Zurich en hausse dans le secteur de la finance. Elles étaient 2259 en septembre 2025, soit presque 10% des sans-emplois. Lors de la reprise de Credit Suisse, UBS avait annoncé que 3000 postes seraient supprimés en Suisse dans le cadre du processus d'intégration, qui devrait s'achever d'ici à la fin 2026.

2 Le diocèse de Sion bientôt en faillite?

Le diocèse catholique de Sion est dans une situation financière très précaire, écrit mardi «Le Nouvelliste». «De nouvelles sources de financement doivent être trouvées pour assurer les dépenses futures», indique dans le journal Paul Martone, chanoine et responsable de la communication pour la partie germanophone du diocèse. Si aucune solution n'est trouvée pour sortir de cette crise financière, le diocèse pourrait même déclarer faillite dans les années à venir, ajoute le journal. Un groupe de travail, initié par l'évêque de Sion Jean-Marie Lovey, a été mis sur pied pour trouver des solutions.

3 Tragédie dans la famille Keller-Sutter

Le frère de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter est décédé à l'âge de 75 ans, annonce un avis mortuaire publié mardi dans la St. Galler Tagblatt. Walter «Jesy» Sutter a été retrouvé sans vie la semaine dernière dans son appartement à Wil, a écrit le mari de Karin Keller-Sutter, dans un message sur un réseau social adressé à des amis. Walter Sutter est mort de causes naturelles, précise le message, soulignant qu'il souffrait d'un cancer depuis quelque temps. Ancien journaliste, il a écrit pendant des décennies pour l'hebdomadaire de Suisse orientale OWO, puis pour le Wiler Nachrichten.

4 Affaire Berger: la police blanchie tranche la justice

L'intervention de la police dans l'enlèvement de l'ancien président de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) Christoph Berger s'est déroulée correctement, rapporte mardi la «Neue Zürcher Zeitung», relayant une décision du Tribunal cantonal de Zurich. Le ravisseur de 38 ans avait été abattu par la police en 2022 à Wallisellen (ZH). Les policiers ont agi en état de légitime défense après que l'auteur des faits a tué sa petite amie, selon la cour. Une approche plus modérée n'aurait pas été possible, car il y avait un danger de mort imminent pour toutes les personnes impliquées, ajoute-t-elle, rejetant le recours de la mère du suspect. Ce dernier réclamait 300'000 francs contre la libération de Christoph Berger, afin de financer des activités commerciales.

5 Vers la reconnaissance de l'Etat de Palestine?

L'initiative populaire visant à inscrire la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la Suisse dans la constitution fédérale est lancée mardi. Le comité, composé notamment de personnes de la société civile, de membres du PS et des Vert-e-s ainsi que d'ONG, aura ensuite 18 mois pour récolter 100'000 signatures.