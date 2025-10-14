Pas encore qualifiée pour la Coupe du monde, la Suisse a été tenue en échec à Ljubljana (0-0). Murat Yakin a salué la solidité défensive de son équipe, tout en regrettant un manque de percussion offensive face à une Slovénie très prudente.

Murat Yakin et la Suisse: 0-0 à Ljubljana. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Nous avons essayé de jouer offensif, mais c'était difficile, ils ne nous ont pas rendu la vie facile. On a eu de la peine en attaque», a admis Murat Yakin ce lundi soir, peu avant minuit dans la salle de presse du stade Stozice de Ljubljana. Son équipe de Suisse sortait d'un match nul 0-0, un résultat que le sélectionneur national a qualifié de «satisfaisant».

Une Slovénie très attentiste

«On prend quatre points en deux matches sur ces deux matches à l'extérieur et, encore une fois, nous n'avons pas pris de but. Ce soir, il nous a manqué de la percussion. Il y avait beaucoup de monde dans la surface slovène... Leur plan, c'était de nous attendre et de nous contrer. J'étais un peu surpris, parce qu'ils devaient gagner, mais c'est ainsi. Quand un adversaire est aussi regroupé défensivement, ce n'est jamais simple», a ajouté le sélectionneur national, lequel a procédé à deux changements à l'heure de jeu en faisant entrer Miro Muheim et Johan Manzambi et en passant d'un 4-3-3 à un 3-4-3.

«On a essayé d'apporter de la fraîcheur et c'était mieux, on a bien terminé le match. On les a forcés à défendre, sur un terrain qui n'était pas optimal. Ce n'est pas une excuse. On a été plus proches de marquer le 1-0 que de l'encaisser», a-t-il ajouté.

Le Kosovo, seul adversaire de la Nati

Le seul adversaire de la Nati dans ces qualifications s'appelle désormais le Kosovo, trois points derrière, puisque la Suisse est désormais assurée d'être au minimum deuxième. Il se pourrait même que la qualification se joue à Pristina lors du dernier match, ce qui serait explosif. «C'est remarquable ce que fait le Kosovo, mais nous allons d'abord déjà penser à battre la Suède. Après, si on doit aller chercher la qualification au Kosovo, on le fera», a répondu Murat Yakin à cette question spécifique.

Jon Dahl Tomasson ne verra sans doute pas Genève

Le prochain match sera en effet la réception des Suédois à Genève, mais il est peu probable que Murat Yakin recroise à cette occasion Jon Dahl Tomasson, tant le Danois est sous pression. Fortement critiqué déjà avant ce rassemblement, il ne devrait pas pouvoir conserver son poste à l'issue de ces deux défaites d'octobre contre la Suisse (0-2) et le Kosovo (0-1).



