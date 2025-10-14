DE
FR

Guy Parmelin ira à Washington
Le frère de la présidente de la Confédération est décédé

Walter «Jesy» Sutter, frère de Karin Keller-Sutter, s'est éteint à 75 ans. La présidente de la Confédération manquera les réunions du FMI à Washington pour assister aux funérailles à Wil. Guy Parmelin dirigera la délégation suisse en son absence.
Publié: 07:03 heures
|
Dernière mise à jour: 07:04 heures
Le frère de Karin Keller-Sutter est mort à l'âge de 75 ans (archives).
Photo: PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le frère de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, Walter «Jesy» Sutter, est décédé la semaine dernière à l'âge de 75 ans, annonce un avis mortuaire paru mardi dans la St. Galler Tagblatt. L'enterrement est prévu vendredi.

«Un homme plein de chaleur, d'humour et de cordialité nous a quittés. Son rire résonne dans nos souvenirs et offre au ciel beaucoup d'humour», indique l'avis de décès. «C'est avec amour et une profonde reconnaissance pour les nombreuses années passées ensemble que la famille et les amis prennent congé».

Service funèbre en fin de semaine

Un service funèbre est prévu vendredi matin à Wil (SG). L'inhumation de l'urne aura lieu dans un cadre plus restreint, avec le cercle familial le plus proche.

Walter «Jesy» Sutter était connu dans la région, notamment grâce à sa longue activité de journaliste au sein du journal local Wiler Nachrichten.

Guy Parmelin dirigera la délégation

A la suite du décès de son frère, Karin Keller-Sutter, ministre des finances, ne participera pas de mercredi à vendredi aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale à Washington. Le ministre de l'économie Guy Parmelin assurera la direction de la délégation helvétique lors de ces rencontres.

La secrétaire d'Etat Daniela Stoffel représentera la présidente de la Confédération lors des réunions relevant du domaine de compétence du Département fédéral des finances (DFF).

