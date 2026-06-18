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Rolex dans le viseur
Qui reçoit les subventions fédérales? Berne veut tout dévoiler

Un registre public des bénéficiaires de subventions fédérales pourrait voir le jour. Le Conseil des Etats a soutenu une motion qui veut renforcer la transparence sur les aides versées par Berne.
Publié: 11:50 heures
Une subvention de 275'000 francs octroyée sans explication à Rolex avait soulevé des questions au Conseil des Etats.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Un registre public en ligne des bénéficiaires de subventions fédérales doit être mis en place. Le Conseil des Etats a accepté jeudi par 29 voix contre 10 une motion de Fabio Regazzi (Centre/TI), qui dénonce un manque de transparence. «Nous avons besoin d'un registre central qui montre clairement les raisons et les objectifs derrière les subventions octroyées aux différents bénéficiaires», a déclaré le motionnaire. Cette transparence manque dans la base de données actuelle. 

Le Tessinois a donné en exemple une subvention de 275'000 francs octroyée à Rolex, sans que l'on comprenne les raisons d'un tel versement. La gauche tout comme le Conseil fédéral étaient opposés. Le dossier part au Conseil national.

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