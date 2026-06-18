Un registre public des bénéficiaires de subventions fédérales pourrait voir le jour. Le Conseil des Etats a soutenu une motion qui veut renforcer la transparence sur les aides versées par Berne.

ATS Agence télégraphique suisse

Un registre public en ligne des bénéficiaires de subventions fédérales doit être mis en place. Le Conseil des Etats a accepté jeudi par 29 voix contre 10 une motion de Fabio Regazzi (Centre/TI), qui dénonce un manque de transparence. «Nous avons besoin d'un registre central qui montre clairement les raisons et les objectifs derrière les subventions octroyées aux différents bénéficiaires», a déclaré le motionnaire. Cette transparence manque dans la base de données actuelle.

Le Tessinois a donné en exemple une subvention de 275'000 francs octroyée à Rolex, sans que l'on comprenne les raisons d'un tel versement. La gauche tout comme le Conseil fédéral étaient opposés. Le dossier part au Conseil national.