DE
FR

Atteinte à la sphère privée
Le journaliste qui a révélé l'affaire Vincenz finalement inculpé

Le journaliste Lukas Hässig, qui avait révélé l'affaire Vincenz en 2016, a été inculpé par le Ministère public zurichois. Cette décision suit un arrêt du Tribunal fédéral de juillet 2026 exigeant son inculpation.
Publié: il y a 22 minutes
Lukas Hässig, le journaliste économique qui a révélé l'affaire Vincenz, a été inculpé.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public zurichois a inculpé le journaliste économique Lukas Hässig qui a révélé l'affaire Vincenz. Il a ainsi mis à exécution les exigences du Tribunal fédéral, après avoir d'abord classé son enquête ouverte pour violation du secret bancaire.

Lukas Hässig a annoncé lui-même son inculpation dans un article qu'il a publié jeudi dans le média financier en ligne Inside Paradeplatz. Il devra comparaître devant le Tribunal de district de Zurich à une date encore inconnue.

Plainte de l'acolyte de Pierin Vincenz

Partenaire en affaires de l'ancien patron de Raiffeisen Pierin Vincenz et accusé lui-aussi d'escroquerie, de corruption et de gestion déloyale, Beat Stocker avait déposé plainte contre Lukas Hässig. Il lui reproche d'avoir porté atteinte à sa sphère privée en révélant l'affaire en 2016.

Le journaliste a fait remonter à Mon Repos un recours contre l'ouverture d'une enquête pénale contre lui en 2025. Entre-temps, le Ministère public a prononcé un non-lieu, en décembre dernier, la protection des sources s'opposant à l'exploitation de preuves, selon lui. De plus, les soupçons de violation du secret bancaire n'étaient pas suffisants, avait observé le tribunal zurichois des mesures de contrainte l'été dernier.

Le TF a retourné la situation cet été

En juillet, le Tribunal fédéral a donné tort aux autorités judiciaires zurichoises. Il a débouté Lukas Hässig et exigé que le Ministère public l'inculpe. Pour les juges fédéraux, la teneur des soupçons et le caractère fastidieux d'une telle procédure face à la protection des sources font partie des aléas d'une procédure pénale contre des délits économiques et financiers. Résultat: l'autorité d'enquête s'est désormais exécutée.

En 2016, Lukas Hässig avait publié sur la plateforme Inside Paradeplatz un article affirmant que Pierin Vincenz avait touché, en 2015, un versement de 2,9 millions de francs. Peu avant ce paiement, la banque Raiffeisen avait acquis Investnet, une société de financement de PME. L'article avait déclenché l'ouverture de la procédure pénale contre Pierin Vincenz et Beat Stocker.

Le procès en appel du duo et de leurs complices présumés s'est déroulé en août. En première instance, Pierin Vincenz a écopé de trois ans et neuf mois de prison, Beat Stocker de quatre ans de réclusion. En attendant le jugement en appel, annoncé pour le 11 janvier prochain, les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence.

Découvrez nos contenus sponsorisés
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus