Le journaliste Lukas Hässig, qui avait révélé l'affaire Vincenz en 2016, a été inculpé par le Ministère public zurichois. Cette décision suit un arrêt du Tribunal fédéral de juillet 2026 exigeant son inculpation.

Le journaliste qui a révélé l'affaire Vincenz finalement inculpé

Le journaliste qui a révélé l'affaire Vincenz finalement inculpé

ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public zurichois a inculpé le journaliste économique Lukas Hässig qui a révélé l'affaire Vincenz. Il a ainsi mis à exécution les exigences du Tribunal fédéral, après avoir d'abord classé son enquête ouverte pour violation du secret bancaire.

Lukas Hässig a annoncé lui-même son inculpation dans un article qu'il a publié jeudi dans le média financier en ligne Inside Paradeplatz. Il devra comparaître devant le Tribunal de district de Zurich à une date encore inconnue.

Plainte de l'acolyte de Pierin Vincenz

Partenaire en affaires de l'ancien patron de Raiffeisen Pierin Vincenz et accusé lui-aussi d'escroquerie, de corruption et de gestion déloyale, Beat Stocker avait déposé plainte contre Lukas Hässig. Il lui reproche d'avoir porté atteinte à sa sphère privée en révélant l'affaire en 2016.

Le journaliste a fait remonter à Mon Repos un recours contre l'ouverture d'une enquête pénale contre lui en 2025. Entre-temps, le Ministère public a prononcé un non-lieu, en décembre dernier, la protection des sources s'opposant à l'exploitation de preuves, selon lui. De plus, les soupçons de violation du secret bancaire n'étaient pas suffisants, avait observé le tribunal zurichois des mesures de contrainte l'été dernier.

Le TF a retourné la situation cet été

En juillet, le Tribunal fédéral a donné tort aux autorités judiciaires zurichoises. Il a débouté Lukas Hässig et exigé que le Ministère public l'inculpe. Pour les juges fédéraux, la teneur des soupçons et le caractère fastidieux d'une telle procédure face à la protection des sources font partie des aléas d'une procédure pénale contre des délits économiques et financiers. Résultat: l'autorité d'enquête s'est désormais exécutée.

En 2016, Lukas Hässig avait publié sur la plateforme Inside Paradeplatz un article affirmant que Pierin Vincenz avait touché, en 2015, un versement de 2,9 millions de francs. Peu avant ce paiement, la banque Raiffeisen avait acquis Investnet, une société de financement de PME. L'article avait déclenché l'ouverture de la procédure pénale contre Pierin Vincenz et Beat Stocker.

Le procès en appel du duo et de leurs complices présumés s'est déroulé en août. En première instance, Pierin Vincenz a écopé de trois ans et neuf mois de prison, Beat Stocker de quatre ans de réclusion. En attendant le jugement en appel, annoncé pour le 11 janvier prochain, les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence.