Le genevois Daniel C.* était en fuite depuis 1999, jusqu'à ce que la police douanière italienne l'arrête cet octobre. L'homme était recherché pour avoir blanchi pour 20 millions de dollars. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a pris du bon temps durant sa cavale.

Le banquier genevois en cavale étalait sa vie de luxe sur les réseaux sociaux depuis 26 ans

Selfies sur des yachts ou dans des restaurants chics

Daniel C. a posté cette photo sur Facebook en mai 2024. Selon les commentaires, il fêtait richement son anniversaire. Photo: Facebook

Qendresa Llugiqi

Les Etats-Unis le recherchaient sur la base d’un mandat d’arrêt, mais il s’est montré bien imprudent durant sa cavale. Le Suisse Daniel C.*, soupçonné d’avoir blanchi plusieurs millions, était en fuite depuis 1999. Il a été arrêté par la police douanière italienne lors d’un simple contrôle, alors qu’il se trouvait à bord d’un catamaran.

Bien que le banquier d'affaires genevois soit un homme recherché, il postait allègrement ses aventures sur les réseaux sociaux, donnant ainsi un aperçu de sa vie de luxe.

Smoking et nœud papillon

Une photo publiée en mai 2024 sur Facebook montre Daniel C. assis dans un restaurant chic avec des lunettes de soleil et un large sourire. Il porte un costard avec un nœud papillon et reçoit sur la photo un bisou sur la joue d'une femme à l'identité inconnue. La plupart du temps, il prenait des selfies sur des yachts privés ou à la plage.

Toutes ces photos ont été postées après 1999, soit après la publication du mandat d'arrêt américain. En d'autres termes, en pleine cavale.

Les faits reprochés

Daniel C. est accusé d'avoir formé une organisation criminelle pour commettre une escroquerie sur plusieurs titres financiers. Il aurait ensuite blanchi de l'argent provenant de revenus illégalement acquis.

Selon le journal italien «La Repubblica», il aurait blanchi 20 millions de dollars par le biais de son cabinet d'avocats en manipulant des actions. En cas de condamnation, il risquerait jusqu'à 25 ans de prison aux Etats-Unis, poursuit le journal.

Dans un article du «New York Times» datant de l'été 1999, il est dit que le parquet de Brooklyn a porté plainte contre 15 personnes au total. Parmi elles, le banquier d'affaires.

Merci monsieur le Président

On ne sait pas comment Daniel C. est arrivé à Bari. Selon les recherches de Blick, il s'était d'abord installé sur l'île française de Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes. Il s'est lui-même exprimé à ce sujet en mai 2024 dans un commentaire sur Facebook, dévoilant son amour pour «sa nouvelle patrie».

Dans ce post, l'escroc présumé remercie Xavier Lédée, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy. Et ce, après que l'homme politique ait annoncé que tout criminel devait répondre immédiatement de ses actes devant la justice.

Dans ce post Facebook, Daniel C. remercie Xavier Lédée, président du conseil territorial de Saint-Barthélemy. Photo: Screenshot Facebook

«Monsieur le Président. Une vigilance particulière et permanente est nécessaire pour arriver à une protection de l'île et ses valeurs», écrit-il dans son post. Il conclut par cette phrase: «Dit un homme arrivé en 1999, mais qui aime cette île plus qu'il ne peut être imaginer. Vive St Barth!» Le tout accompagné de quelques emojis affectueux et du drapeau suisse.

Réseaux sociaux et entreprises

Il y a une autre plateforme où Daniel C. a également été très actif: LinkedIn. Il y félicite différentes personnes pour de nouveaux accomplissements professionnels et se manifestait lors de certains jours fériés, comme le 1er août. Il aimait aussi donner un «like» à certains articles économiques qu'il qualifiait de «passionnants».

Comme de nombreux autres utilisateurs de LinkedIn, Daniel C., né dans la commune genevoise de Chêne-Bougeries, a mentionné sur son profil tout son parcours scolaire et professionnel. Il y indique ainsi qu'il a fréquenté le Collège du Léman à Versoix (GE) et l'Université privée University of Buckingham, à Londres.

Futur incertain

Selon ses propres indications, Daniel C. a également dirigé au moins deux entreprises au cours de ces dernières années. L'une d'entre elles a été créée après 1999, tandis que l'autre fait l'objet d'une mise en garde de la part de l'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers (Finma).

A l'heure actuelle, on ne sait pas exactement ce qu'il adviendra de Daniel C. et s'il devra effectivement être incarcéré aux Etats-Unis pour escroquerie après une si longue période. Selon les autorités italiennes, son arrestation a eu lieu dès le 10 octobre, mais n'a été rendue publique que ce lundi 20 octobre. C'est à la prison de Bari que le fugitif de longue date attend désormais son extradition vers les Etats-Unis.

*Nom d'emprunt