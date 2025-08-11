Deux Français recherchés pour meurtre arrêtés en Espagne

La police espagnole a arrêté deux Français recherchés à Benidorm. Les suspects faisaient l'objet de mandats d'arrêt pour meurtre, trafic de drogue et d'armes.

Benidorm est une station balnéaire très populaire dans le sud de l'Espagne. Photo: Shutterstock

La police espagnole a annoncé lundi avoir arrêté à Benidorm, une station balnéaire très populaire dans le sud, deux Français recherchés pour meurtre, trafic de drogue et d'armes et qui faisaient l'objet de quatre mandats d'arrêt. Les deux hommes avaient été localisés par la police espagnole qui a procédé à leur arrestation jeudi matin.

Trois mandats d'arrêt européens

L'un d'entre eux faisait l'objet de trois mandats d'arrêt européens pour homicide, appartenance à une organisation criminelle, trafic de drogue et blanchiment d'argent. Il était, selon les autorités françaises, responsable de la comptabilité de l'organisation criminelle et gérait les ventes de drogue.

Il avait organisé une fusillade en 2024 dans un bar à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne, au sud-est de Paris), en représailles à l'enlèvement de son partenaire de cavale. La fusillade avait fait un blessé grave. Une source policière dans ce département français a confirmé qu'il s'agissait «d'une affaire de trafic de stupéfiants».