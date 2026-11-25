Entre 4000 et 5000 personnes ont manifesté mardi soir à Lausanne contre les coupes budgétaires et l'austérité. Si le cortège était pacifique, des tensions ont éclaté en fin de soirée, entraînant une intervention policière. Une Lausannoise a accueilli des jeunes dans sa cave.

«J'ai fait entrer 100 jeunes dans ma cave»: la manifestation contre l'austérité dérape à Lausanne

«J'ai fait entrer 100 jeunes dans ma cave»: la manifestation contre l'austérité dérape à Lausanne

Léa Perrin Journaliste Blick

La mobilisation contre les coupes budgétaires dans les services publics et l'austérité s'est poursuivie dans les rues vaudoises mardi. Selon les estimations de la police, entre 4000 et 5000 personnes ont participé au cortège qui a défilé dans les rues de Lausanne en soirée.

Si la manifestation, composée de nombreux jeunes et fonctionnaires, s'est déroulée dans le calme, la situation a fini par se dégrader en fin de soirée. La police est notamment intervenue dans le quartier de Maupas/Valency.

«Terrorisés et en larmes»

«J'ai reçu un appel de mon conjoint qui m'a dit que c'était le chaos dehors. On entendait des coups et des lacrymos dans tous les sens», témoigne une habitante du quartier. Selon elle, une centaine de jeunes auraient été pris en étau par les forces de l'ordre jusqu'à se retrouver «sans échappatoire» entre l'avenue d'Echallens et l'avenue de France aux alentours de 21h15.

«J'ai vu des jeunes arriver d'en haut et d'en bas. Ils se sont fait nasser et étaient sans issue.» Face au blocage, la résidente a recueilli dans son immeuble les groupes de jeunes, dont certains rentraient chez eux ou habitent dans le quartier, dans son immeuble. «Le gaz était très fort à l'extérieur. Ils ont paniqué, certains étaient en larmes. Alors ils sont tous entrés dans ma cave!»

La Vaudoise précise qu'aucun dégât n'a été commis et que les jeunes âgés «de 16 et 19 ans» n'ont pas causé «l'ombre d'un problème». «A un moment donné, je me suis dit: punaise, je suis en train de faire entrer 100 jeunes chez moi! Mais ils n'avaient aucune mauvaise intention, ils étaient juste terrorisés.»

Toujours selon cette habitante du quartier, les agents de police, dont elle estime le nombre à plus de 40, auraient toqué à la porte de l'immeuble et ratissé les jardins alentours. «Les jeunes sont sortis tout de suite, il n'y a pas eu de violence. Mais la police était impressionnante, ils étaient nombreux, avec la tenue complète et utilisaient des termes du style 'vous êtes cernés!'», assure-t-elle.

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Situation floue

Déconcertés, les résidents de l'immeuble ont cherché des réponses auprès des jeunes. Comment une manifestation dispersée et pacifique en est venue à déraper, hors du centre et loin de la mobilisation initiale? «Ils n'arrivaient pas à comprendre comment ils avaient atterri ici, malgré eux», poursuit la résidente. «A force de se faire pousser par la police, ils se sont fait dévier. Ils ont eu peur des canons à eau.» La situation serait rentrée dans l'ordre vers 22h45.

La police n'a pas confirmé cette information ni communiqué sur cette intervention pour l'instant.

Selon «24 heures», des bruits de tirs ont été signalés et les gendarmes auraient essuyé des jets de projectiles, ainsi que des feux d'artifice. Les autorités ont ensuite bloqué le passage entre la rue du Maupas et l'avenue de Beaulieu. Une quinzaine de jeunes auraient été interpellés à l'avenue d'Echallens.

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