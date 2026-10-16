Un homme de 34 ans est mort mardi à la prison du Bois-Mermet à Lausanne après avoir été retrouvé inconscient dans sa cellule. Une enquête pénale a été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce drame.

Un détenu décède à la prison du Bois-Mermet à Lausanne

Un détenu décède à la prison du Bois-Mermet à Lausanne

ATS Agence télégraphique suisse

Un détenu marocain de 34 ans est décédé mardi en début d'après-midi à la prison du Bois-Mermet à Lausanne. Découvert inconscient dans sa cellule, il a été pris en charge par des gardiens et, malgré les soins prodigués, il est décédé sur place. Le Ministère public a ouvert une enquête pénale pour déterminer les causes exactes de ce décès.

Le personnel pénitentiaire a découvert le détenu inconscient, qui se trouvait seul dans sa cellule, vers 13h45 mardi, a indiqué jeudi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. «Il a aussitôt été pris en charge par les agents de détention qui ont tenté une réanimation et avisé les secours, lesquels sont rapidement intervenus», écrit-elle.

Le Ministère public a confié les investigations au personnel de la police de sûreté. Les premières constatations tendent à exclure l'intervention d'un tiers, relève déjà la police, sans faire d'autres commentaires.