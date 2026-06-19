Vendredi, le Conseil fédéral a ouvert la voie à la concession d'infrastructure du m3 lausannois. Les travaux pourraient démarrer vers 2028-2029 et la mise en service à l'horizon 2034-2036.

Berne donne son feu vert pour la concession d'infrastructure du m3 lausannois

Berne donne son feu vert pour la concession d'infrastructure du m3 lausannois

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral a donné vendredi son feu vert pour l'octroi de la concession d'infrastructure pour le métro lausannois m3, conformément à la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF). Cette concession octroyée vaut tant pour la réalisation que l'exploitation de la future ligne.

Cette dernière sera automatique, entièrement souterraine et à double voie. D'une longueur d'environ 3,5 kilomètres, elle desservira six stations entre la gare et le nord-ouest de Lausanne. Ce nouveau métro s'inscrit dans le développement des axes forts de transports publics urbains prévus par le canton de Vaud dans son Projet d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM), rappellent les autorités fédérales.

1,3 milliard de francs pris en charge par le canton de Vaud

La Confédération participe au financement de la ligne m3 à concurrence de 144 millions de francs (hors renchérissement et TVA) dans le cadre du programme en faveur du trafic d'agglomération. Le reste des coûts pour la réalisation de cette nouvelle infrastructure - soit un montant d'environ 1,3 milliard de francs - est pris en charge principalement par le Canton de Vaud.

La future ligne du m3 doit transporter quelque 40 millions de passagers supplémentaires. La demande de permis de construire est attendue pour l'automne 2026. Les travaux pourraient démarrer vers 2028-2029 et la mise en service intervenir à l'horizon 2034-2036.