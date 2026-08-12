Une rare évasion a eu lieu mardi à la prison du Bois-Mermet à Lausanne. Un détenu de 35 ans a réussi à fuir pendant une activité sportive. Blessé, il est activement recherché par la police.

Le fuyard de la prison du Bois-Mermet à Lausanne est toujours en cavale

Le fuyard de la prison du Bois-Mermet à Lausanne est toujours en cavale

ATS Agence télégraphique suisse

L'important dispositif de recherche déployé après l'évasion d'un détenu de la prison du Bois-Mermet mardi après-midi est toujours en vigueur mercredi. La police cantonale indique qu'il n'y a aucun danger pour la population.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'évasion a eu lieu depuis le terrain de sport de l'établissement de détention lausannois, a précisé le Service pénitentiaire vaudois (SPEN), à la demande de Keystone-ATS. Plusieurs dizaines de personnes détenues y participaient à des activités, «une situation ordinaire à ce moment de la journée», précise le SPEN.

En moins de deux minutes

«Le fuyard a trompé la vigilance du personnel de surveillance, avant d'escalader une barrière, puis le mur d'enceinte qui est sécurisé par des barbelés», ajoute-t-il. Cette manoeuvre a duré un peu moins de deux minutes. Le personnel, sorti immédiatement de l'enceinte, a tenté de l'intercepter, en vain.

L'intéressé, un homme né en 1991, se serait blessé dans sa fuite et souffrirait notamment de coupures. Il est placé sous l'autorité du Ministère public - notamment pour des infractions contre le patrimoine - et est sous le régime de la détention avant jugement.

Dans sa communication, le service pénitentiaire souligne qu'il s'agit d'une «situation extrêmement rare», la dernière évasion de la prison du Bois-Mermet remontant à 2013. Cinq individus s'étaient échappés de l'établissement.